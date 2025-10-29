Indra afirma que no tiene ‘prisa’ para alcanzar un acuerdo con EM&E

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este miércoles que no tiene «prisa» en cerrar un acuerdo para la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), operación de la que ha dicho que «se va avanzado», aunque ha eludido dar una fecha concreta para su finalización.

De los Mozos ha respondido así a los medios, quienes le han preguntado por las previsiones que maneja el presidente de EM&E, Javier Escribano, que adelantó la semana pasada sobre dicha fusión que se cerraría antes de que finalice este año.

Javier Escribano es hermano del presidente de Indra, Ángel Escribano, y juntos tienen el 100 % de EM&E.

De los Mozos no ha querido dar una fecha y se ha limitado a decir que él no puede hablar por Escribano porque no es su empresa.

Sí ha apuntado que un acuerdo requiere un proceso y que existe en Indra una comisión ad hoc (creada para analizar la operación) -que aún no ha hecho público su informe- y un consejo de administración, que es el que tiene que decidir.

Hasta entonces, ha insistido, no entrará en detalles. De los Mozos ha valorado que la fusión con EM&E le genera a Indra ADN industrial y conocimiento de ciertos mercados, entre otras ventajas.

Además, ha agregado, les permite concurrir a convocatorias de proyectos europeos que en solitario no podría.

Respecto a las informaciones que valoran a EM&E entre 1.000 y 1.500 millones, se ha limitado a contestar que «también se habla de que hoy iba a llover y no ha llovido. ¿Qué quiere que le diga?».

Ha añadido que se está construyendo una empresa de país, que está sufriendo una transformación enorme y que tiene muchas cosas que hacer «para estar en estas cosas».

Sin una decisión sobre Santa Bárbara

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas se ha referido a la propuesta de GDELS-Santa Bárbara Sistemas de ofrecer un marco de colaboración a Indra para ejecutar los programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y los vehículos lanzapuentes, asignados sin concurso, con el objetivo de evitar recurrir a alternativas fuera de la UE y de la OTAN.

De los Mozos ha confirmado que Santa Bárbara le ha enviado la propuesta y que está hablando con ella y con otras empresas en función del interés global de Indra. «Todavía no hemos acabo de tomar una decisión», ha resaltado.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas lanzó esta propuesta después de los préstamos que ha aprobado el Gobierno a interés cero para la industria de defensa y de los que la mayoría han sido adjudicados a Indra.