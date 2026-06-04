La junta de Sacyr aprueba el pago de dos dividendos en efectivo por un total de 0,15 euros por acción

La Junta General de Accionistas (JGA) de Sacyr aprobó hoy todos los puntos del Orden del Día, que dan un importante impulso a los compromisos del Plan Estratégico 2024-2027 relativos a la política de remuneración al accionista.

La JGA aprobó el pago de dos dividendos en efectivo por un importe total de 0,15 euros brutos por título, frente a los 0,045 euros por título en metálico distribuidos en 2025. De esos 0,15 euros, 0,10 euros serán pagaderos el próximo mes de julio y otros 0,05 euros, en enero de 2027.

Sacyr pagó en enero un scrip dividend de una acción nueva por cada 80, o 0,049 euros por derecho. El 90% de los accionistas optó por cobrar en títulos de Sacyr.

Sacyr avanza de esta manera en el cumplimiento del compromiso adquirido en el Plan Estratégico de repartir, al menos, 225 millones en caja entre 2025 y 2027.

Reelección de consejeros de Sacyr

Entre los puntos del orden del día, la Junta también aprobó la reelección de Demetrio Carceller Arce como consejero dominical y la reelección de María Jesús de Jaén Beltrá y José Joaquín Güell Ampuero como consejeros independientes.

Los consejeros independientes siguen manteniendo un peso del 50% en el Consejo de Administración, que cuenta con un 43% de mujeres consejeras.

Alto cumplimiento y nuevo ciclo estratégico

En su discurso ante la Junta de Accionistas, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, destacó: “Gracias al alto grado de cumplimiento de nuestros compromisos, estamos en disposición de anticipar un año el nuevo ciclo estratégico, y después de este verano comenzaremos el diseño del nuevo plan 2027-2030. Ya les anticipo que la División de Agua tendrá un papel importantísimo, diferenciador de los anteriores”.

Además, el presidente resaltó en su intervención el desempeño Pedro Sigüenza, nombrado consejero delegado de Sacyr en la Junta de 2025: “Ha sido fundamental para alcanzar los objetivos anuales del Plan Estratégico y de las adjudicaciones relevantes que hemos obtenido. El nuevo impulso dado a todas las divisiones de la compañía se está traduciendo en una mayor y mejor cartera, más rentabilidad y más creación de valor”.

Récord de adjudicaciones de Sacyr

En su primera intervención ante la Junta de Accionistas, el consejero delegado de Sacyr puso en valor los importantes avances conseguidos, con una “revalorización muy significativa de nuestros activos concesionales y con el incremento del flujo de caja disponible para invertir en nuevos proyectos”.

Entre los hitos más destacables de 2025, Pedro Sigüenza señaló: “Logramos, por segundo año consecutivo, el récord de cinco adjudicaciones de proyectos concesionales; contratamos 13.600 millones incrementando nuestra cartera hasta un récord histórico de 67.425 millones de euros; obtuvimos el rating de grado de inversión por parte de la agencia internacional Morningstar; reforzamos nuestro posicionamiento en los mercados estratégicos de habla inglesa y en nuestra división de Agua; y materializamos la desinversión de tres activos en Colombia por 1.565 millones de dólares, con una valoración superior a la presentada en nuestro Investor Day”.