Indra compra a la británica Altitude Angel su plataforma de gestión del tráfico de drones

El Grupo Indra ha alcanzado un acuerdo con la compañía británica Altitude Angel para adquirir los activos relacionados con GuardianUTM, su plataforma modular de gestión de tráfico de drones, lo que fortalece la presencia de la tecnológica española en un territorio estratégico como Reino Unido.

De esta forma Indra -del que el Gobierno español es el principal inversor a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)- entra en el modelo de negocio de servicios por vuelo, mediante el que aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs) y propietarios de terrenos podrán cobrar por la aprobación o acceso a su espacio aéreo según el tiempo y el número de vuelos.

Además, la operación permite a Indra Group reforzar su presencia en Reino Unido, una geografía estratégica en la que en los últimos años ha adquirido las compañías ParkAir, MicroNav, Global ATS, en línea con su Plan Estratégico.

Indra prevé que el segmento de UTM 2028 experimente un crecimiento acelerado en los próximos años

«Con esta operación nos preparamos para seguir creciendo en el futuro y nos reforzamos entre las empresas de referencia en el ámbito de la gestión del tráfico no tripulado, con un gran potencial de crecimiento en los próximos años», señala en un comunicado Víctor Martínez, director general de ATM (Gestión de Tráfico Aéreo) de Grupo Indra.

GuardianUTM cuenta con una solución basada en la nube que ofrece servicios de planificación de vuelos, aprobación y resolución de conflictos y que incluye la aplicación móvil «Drone Assist» para pilotos y otros posibles usuarios, con módulos de monetización aplicados al espacio aéreo.

La plataforma cuenta con una amplia base de clientes que incluye a algunos de los principales de Europa y Asia, 64 aeropuertos y más de 350.000 usuarios directos.

Desde Indra señalan que está previsto que el segmento de UTM 2028 experimente un crecimiento acelerado en los próximos años, impulsado por la demanda del uso de drones para servicios de vigilancia, mantenimiento y transporte en diferentes industrias.

Para integrar de forma segura en el espacio aéreo ese mayor número de drones volando son necesarios sistemas UTM que permiten identificarlos y gestionar su acceso y movilidad en el espacio aéreo.