Indra participa en el desarrollo del terminal de comunicaciones avanzadas

El consorcio EuroMIDS SAS, integrado por Hensoldt Sensors, Indra Group, Leonardo y THALES SIX GTS France, ha firmado con la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) el contrato para impulsar el programa EMIDS-2 en el que se abordará el desarrollo del terminal de comunicaciones F-EMIDS, que dotará a los aviones de combate europeos de la interoperabilidad y capacidades avanzadas para intercambiar datos de forma continua y en tiempo real que necesitarán en los próximos años.

Este terminal sustituirá a los actuales sistemas basados en enlaces de datos Link 16 que portan cazas como el Eurofighter, el Rafale y el Tornado IDS/ECR, así como el avión de transporte militar A400M o el avión de alerta temprana E-3F AWACS.

El desarrollo de este sistema resulta decisivo para asegurar la soberanía sobre un elemento crítico para la defensa, una tecnología que solo está al alcance de un número muy reducido de potencias militares.

Indra se dota de esta forma de conocimiento y experiencia en el desarrollo de un terminal de comunicaciones de siguiente generación de vital importancia en cualquier operación militar, y refuerza su posición y liderazgo en el desarrollo de la nube de combate, dado que este será uno de los elementos que la integrarán.

Indra trabajará en el desarrollo del modelo de terminal F‑EMIDS A.0

Dentro del programa EMIDS-2, Indra trabajará en el desarrollo del modelo de terminal F‑EMIDS A.0, con el que se validará el software y las nuevas capacidades de comunicación del sistema, y en el terminal F‑EMIDS B.0, que será el primer prototipo físico y estará dotado de procesamiento segregado, rojo/negro, para el manejo de la información clasificada.

Entre las características clave de los sistemas EMIDS destacan su nueva arquitectura criptográfica dual, que refuerza la protección de las comunicaciones; las dos formas de onda, que permiten a las aeronaves participar simultáneamente en varias redes (CMN, Concurrent Multi-Netting) y recibir más datos dentro de entornos saturados (CCR, Concurrent Contention Receive); y la nueva forma de onda ESSOR de banda ancha, más segura, adaptada a las necesidades de los teatros de operaciones actuales y basada en estándares compartidos que facilitan la interoperabilidad.

La arquitectura de radio definida por software de estos terminales aporta, al mismo tiempo, flexibilidad para adaptarse a frecuencias, modulaciones y estándares que resulten necesarios en cada momento mediante actualizaciones del software, en lugar de tener que abordar costosas sustituciones de hardware como hasta ahora. El programa EMIDS-2 da continuidad a la primera fase del programa, en la que se definió la familia de terminales ESSOR MIDS, integrada por el F-EMIDS para los aviones de combate; H-EMIDS para helicópteros, M-EMIDS para plataformas navales y el S-EMIDS para terminales de superficie terrestre.