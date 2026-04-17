Indra e Iveco suministrarán un nuevo vehículo de combate de infantería a la Marina española

Indra Land Vehicles e Iveco Defence (IDV), compañía del grupo Leonardo, han alcanzado un acuerdo estratégico que sienta las bases para la entrega del nuevo Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM), solicitado por el Ministerio de Defensa de España en el marco de un Programa Especial de Modernización (PEM).

Este contrato constituye un hito clave orientado a dotar a la Infantería de Marina española de capacidades críticas, de vanguardia y plenamente interoperables, al tiempo que refuerza su potencial de proyección anfibia y sus operaciones en entornos litorales. La colaboración con IDV permitirá la integración de plataformas de última generación, con altos niveles de movilidad, protección y fiabilidad, para misiones tanto marítimas como terrestres.

Desde el punto de vista industrial, el contrato —que incluye el suministro por parte de IDV de 34 plataformas SUPERAV— aporta un elevado valor estratégico a ambas compañías:

Para Indra Land Vehicles, supone reforzar su papel como integrador español de referencia, ampliar su catálogo con soluciones anfibias y consolidar su cadena de valor en el ámbito de las plataformas de combate.

Para IDV, la colaboración abre nuevas oportunidades de cooperación industrial sostenida en España, al tiempo que reafirma su tecnología como estándar de referencia en capacidad anfibia, alto rendimiento y movilidad avanzada en los dominios marítimo y terrestre. Esta alianza representa un paso significativo para la compañía, al consolidar su posición en el sector global de defensa y demostrar la fiabilidad y eficacia de sus plataformas en escenarios complejos.

Desarrollo industrial e integración de Indra

En el marco del programa, el Grupo Indra entregará las variantes de Transporte de Tropas, Mando y Control, Recuperación y Ambulancia del VACIM, integrando las plataformas SUPERAV 8×8 con los sistemas de misión requeridos por el Ministerio de Defensa español. Estas tareas, que se llevarán a cabo en las instalaciones industriales de Indra en España, incluirán la instalación de dichos sistemas, así como la adaptación funcional, validación y entrega final de los vehículos configurados para la Infantería de Marina.

“El SUPERAV 8×8 ya ha sido seleccionado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y por las Fuerzas Armadas italianas. En Estados Unidos, la plataforma anfibia de IDV sirve como base del Amphibious Combat Vehicle (ACV), suministrado en colaboración con BAE Systems, mientras que en Italia, el SUPERAV, equipado con sistemas de armas de Leonardo, es la base del Veicolo Blindato Anfibio (VBA). Gracias al contrato firmado con Indra, IDV suministrará una plataforma blindada anfibia de última generación, lo que permitirá a España renovar y ampliar su flota de vehículos de Defensa Nacional y afrontar de forma eficaz los desafíos operativos actuales y futuros», ha señalado Nazario Bianchini, director de Ventas de IDV.

El SUPERAV 8×8

Frank Torres, CPO y Managing Director de Indra Land Vehicles, ha declarado: “La colaboración con IDV supone un paso decisivo dentro del proyecto para dotar a la Infantería de Marina española de las capacidades que exigen los escenarios actuales, y marca el inicio de una relación industrial estable y de largo recorrido. El contrato, junto con la entrega por parte de Indra de nuevas variantes especializadas, reforzará las capacidades anfibias de nuestras Fuerzas Armadas y permitirá a Indra continuar consolidando una base industrial sólida, innovadora y orientada al futuro”.

Con este contrato, Indra Land Vehicles e IDV consolidan las bases de una alianza estratégica que se espera se extienda a futuros programas y desarrollos conjuntos, impulsando así la innovación, la soberanía tecnológica y la competitividad del sector en España.