Ángel Escribano, expresidente de Indra que ha salido, junto a su hermano, del capital de Indra.

Indra, económicamente un negocio brillante de los Escribano: 900 millones de plusvalía

Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) vendió su participación en Indra por 1.338,86 millones de euros, a 53 euros por acción, lo que supone una prima del 1,26 % respecto al precio al que cerraron los títulos de la compañía en la sesión del martes (52,34 euros). Según el PP, que pide explicaciones tanto a la Sepi como a Indra por esta operación, los hermanos Escribano han ganado 900 millones de euros.

El PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, para que den explicaciones sobre la venta del 14,3 % de Indra por parte de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

900 millones de plusvalía para los Escribano por la venta de su 14% en Indra, según el PP

«El resultado final son 900 millones de plusvalía de unos inversores que, dado lo que ha ocurrido posteriormente, cabe la sospecha de que conocían cuáles eran los planes del Gobierno y conocían que Indra iba a recibir un gran número de contratos de defensa antes de invertir en la compañía», afirma el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal

En declaraciones remitidas a los medios, el responsable económico del PP defiende que «el Gobierno tiene que explicar qué información tenían estos inversores antes de entrar en la compañía» y recuerda que «Ángel Escribano quedó nombrado presidente de Indra por parte del Gobierno».

«Es el Gobierno el que invita a estos inversores a participar en la empresa», explica, para añadir que «también se planteó por parte de Indra, con la anuencia del Gobierno, una posible fusión con la empresa de la familia Escribano».

«El resultado final, una operación fallida. El resultado final es que se ha perdido el norte en la industria de defensa en España», añade.

EM&M coloca 25,26 millones de acciones de la tecnológica a 53 euros por acción

Según la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), EM&M colocó 25,26 millones de acciones de la tecnológica a 53 euros por acción mediante una operación de compraventa fuera de mercado, denominada XOFF, -una fórmula habitual para ventas de gran volumen-.

El paquete de acciones vendidos, el 14,3 % de Indra, supone uno de las mayores ventas de acciones en la compañía por volumen. Tras la operación, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) continúa siendo el mayor accionista de la compañía, con un 28 %.

Mechanical and Engineering (EM&E) está fundada y controlada por los hermanos Ángel y Javier Escribano.

La venta del paquete accionarial se ha efectuado un mes después de que Ángel Escribano dimitiera como presidente de Indra, mientras que ayer, Javier Escribano, que ocupaba un puesto en el consejo en representación de EM&M, presentó su dimisión como consejero dominical.

El 15 de mayo de 2023, EM&E compró un 3 % del capital de Indra por unos 65 millones de euros y el 24 de noviembre de ese mismo año elevó su participación al 8 %, lo que le convirtió en el segundo máximo accionista de la compañía.

Un año después, en mayo de 2024, Javier Escribano pasó a ser el representante en el consejo de Indra de la compañía EM&E, en sustitución de la consejera independiente Elena García Armada, y el 5 de diciembre de ese año Escribano incrementó su participación en Indra hasta el 14,3 %.