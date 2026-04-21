Indra participará en 15 nuevos proyectos de I+D del Fondo Europeo de Defensa

Indra ha quedado seleccionada para participar en 15 nuevos proyectos de investigación y desarrollo (I+D) del Fondo Europeo de Defensa (EDF) que impulsa la Comisión Europea, con lo que se mantiene como uno de los grandes actores europeos en innovación en defensa.

En una nota remitida este martes, la multinacional española experta en tecnología de defensa, tráfico aéreo y espacio, explica que este resultado la sitúa de nuevo como la empresa española con mayor presencia en la actual convocatoria del EDF y consolida su posición entre las tres compañías europeas con mayor nivel de participación en estos programas.

Los citados proyectos contarán con una financiación agregada de 799 millones de euros, en reflejo del papel «estratégico» que está asumiendo en el desarrollo de nuevos sistemas y capacidades críticas, así como de su compromiso con la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de la Unión Europea y la cooperación industrial en Europa.

De los 15 proyectos, Indra liderará dos

Indra liderará dos de esos 15 proyectos, en concreto el denominado Shimbad, que desarrollará un radar multibanda 4D de nueva generación que equipará los futuros buques de combate europeos y el ECC2, que mejorará las capacidades operacionales y de mando y control de ciberdefensa, un ámbito en el que la compañía «se ha consolidado como un referente a nivel europeo», dice la nota.

De esta forma, Indra «refuerza su papel de empresa tractora del sector industrial español, potenciando la participación de grandes empresas, pymes, centros de investigación y universidades españolas en proyectos vanguardistas críticos para la defensa y que tienen un fuerte carácter dual».

Los proyectos en los que participará la empresa son algunos de los más importantes de esta edición y entre ellos destacan los ligados al desarrollo de la nube de combate, la nueva generación de vehículos blindados, sistemas de comunicaciones, radar, mando y control, y ciberdefensa.

A lo largo de las distintas convocatorias de los EDF y programas preparatorios, Indra ha participado en más de 90 proyectos de I+D impulsados por la Comisión Europea y ha asumido el liderazgo en 13 de ellos, explica la nota.