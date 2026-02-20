Indra publica el protocolo para una potencial ‘integración’ con EM&E a petición de la CNMV

La empresa Indra ha hecho público este miércoles el protocolo que regula la potencial «operación de integración» con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que aprobó en julio, después de que así se lo haya pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de un protocolo que aprobó el pasado julio, en el que se acordó crear una comisión ad hoc para gestionar posibles conflictos de interés que pudieran surgir en a la operación prevista entre esta empresa y EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, consejero dominical de la tecnológica española.

En el protocolo, que ha publicado este viernes la CNMV, se explica que el objetivo es velar por los mejores estándares de gobierno corporativo y se establece, por ejemplo, que los consejeros o directivos, que pudieran verse afectados por determinados conflictos de interés directa o indirectamente se abstengan de participar.