Juan Roig, presidente de Mercadona: ‘El problema no es pagar muchos impuestos, sino cómo se gestionan’

El presidente de la cadena de supermercados Mercadona, Juan Roig, ha asegurado este miércoles que «no es problema para un empresario pagar muchos impuestos», pues se sienten «orgullosos de hacerlo», sino que «el problema es cómo se gestionan».

Roig ha inaugurado el congreso de empresas de gran consumo Aecoc, que celebra su cuadragésima edición en el Roig Arena de València.

En su conferencia ‘El orgullo de ser empresario’, ha animado al auditorio a «salir del armario, a ser referentes» en la sociedad porque «somos -ha defendido- los que movemos el mundo», y también a preguntarse qué pueden hacer por España, en lugar de pensar qué puede hacer España por ellos.

«Tener beneficios es indispensable para un empresario, pero no puede ser su principal propósito, no es sano, pero es la única forma de satisfacer al trabajador, de reinvertir, y por ello debemos sentirnos orgullosos y ser referentes en la sociedad civil», ha añadido.

«Nos sentimos desamparados» tras la dana, señala el presidente de Mercadona, Juan Roig

En alusión a la dana que arrasó parte de Valencia el 29 de octubre de 2024, el presidente de Mercadona ha lamentado: «Hace un año nos sentimos desamparados». «Hasta donde yo sé, fue un fenómeno natural que no se supo predecir… pero lo que peor es que luego nos sentimos desamparados».

Ha explicado que se sintió inspirado al ver las fotos de miles de voluntarios acudiendo a limpiar las zonas anegadas y, en particular, la imagen de un peluquero haciendo su trabajo en la calle.

«Eso inspiró el movimiento Alçem-se (levantémonos)», a través del cual se repartieron ayudas de 8.000 euros a 4.000 empresarios (alrededor de 35 millones de euros) con la única condición de que reabriesen sus negocios, ha recordado.

«Hubo nueve personas que, después de haber cobrado esa ayuda, la devolvieron porque no iban a abrir. La gente es muy honrada», ha aplaudido Roig.

Aecoc «habría que inventarlo si no existiese»

Tras alabar el funcionamiento de Aecoc y asegurar que «no hay mejor asociación de fabricantes y distribuidores» y destacar algunos de sus logros como el palé estandarizado de 80×120 o el uso de los códigos de barras, Roig ha abogado por «mantener el equilibrio inestable» que les caracteriza y «seguir discutiendo cómo hacer las cosas lo mejor posible para el país».

En este sentido, ha señalado que «la misión de una empresa es satisfacer, por este orden, al jefe (cliente), trabajador, proveedor, sociedad y capital». «Creemos que los cinco son igual de importantes, pero hay que ordenarlos, y cuando tenemos cualquier problema lo analizamos desde este punto de vista», ha añadido.

«El jefe para mí es el cliente, tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa. Quiere que le llenemos la tripa, aseo personal y del hogar, pero desde nuestro punto de vista lo que quiere es seguridad alimentaria, calidad, servicio, surtido y presupuesto», según Roig.

«Nosotros, además, queremos que el cliente acierte, no queremos tener todos los productos del mercado, sino que hemos de seleccionar lo mejor para el jefe, y para conseguirlo hemos de tener interproveedores de confianza, que sean especialistas en lo que hacen», ha añadido.

El futuro de Mercadona

Sobre el futuro de la empresa, Roig ha señalado como principales objetivos «continuar cumpliendo con el trabajo rutinario de ser ‘totaler’ radical, junto a los interproveedores», seguir con la expansión en Portugal, un país al que -ha advertido- «no miramos de igual a igual y no se trata como merece», y crecer en el área de ‘listo para comer’, ya que, como ha expresado en otras ocasiones, está convencido de que «a mitad de siglo no habrá casi cocinas en las casas».

«Si nuestras tatarabuelas hubiesen tenido la tecnología que tenemos ahora tampoco hubiesen cocinado. La humanidad ha avanzado gracias a la sociedad civil, y cada día se vive mejor», ha concluido.