La ATA critica que la propuesta del Gobierno no mejore la protección social de los autónomos

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha criticado que la propuesta planteada este lunes por el Ministerio de Inclusión para los autónomos no avanza en la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados.

En declaraciones a medios como Radio Intereconomía, la radio líder en España de información económica, tras participar en una reunión de diálogo social con Inclusión, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos, Amor ha comentado la nueva propuesta de cuotas para el próximo año, que mantiene congeladas las de los tramos más bajos.

«Si el Gobierno quiere que apoyemos las tablas y una propuesta de diálogo social para los autónomos» tiene que mejorar la protección social del colectivo y resolver los errores que ya habían denunciado en la regularización de cuotas de 2023.

La ATA recuerda que los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años

Y ha añadido que «los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan» porque «la protección social es un derecho» y «los autónomos ya cotizan por ingresos reales», mientras que el Gobierno ha incumplido su parte en materia de protección.

Por otro lado, se ha referido a que el colectivo no tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años, ni al subsidio asistencial para familias monoparentales con niños y en paro, ni a los permisos por lactancia.

«Y el cese de actividad sigue siendo un presunto fraude», puesto que al 60 % de los que cotizan por él y lo solicitan se les deniega, entre otras cosas, porque exige demostrar que se han tenido pérdidas en el último año.

Entre las disfunciones a solucionar de la regularización de 2023 se ha referido a impedir que los autónomos en pluriactividad tengan que cotizar por encima de la base máxima y que no se baje la base a los familiares que no tienen rendimientos netos ni presentan la declaración de la renta porque no están obligados.

«Nosotros vamos a ir pasito a pasito y pactando lo que tengamos que ir pactando», ha dicho, sin entrar en más detalles.