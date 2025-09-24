La inversión en redes eléctricas de Iberdrola en España, pendiente de la regulación final

El consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra, ha advertido este miércoles de que las inversiones en redes en España de la compañía estarán determinadas por la regulación final, que esperan se apruebe a finales de año y que puede hacerlas variar en 1.000 millones de euros.

Así lo ha asegurado en el ‘Capital Markets Day’ que celebra hoy la multinacional.

«En España, el marco regulador 2026-2031 esta en revisión, con la aprobación final prevista para finales de este año. Tenemos inversiones previstas en 4.000 millones de euros, con un retorno sobre capital o de la inversión del 8 % aproximadamente, pero esta inversión podría variar, más o menos, en 1.000 millones de euros en función finales aprobadas», ha dicho Azagra.

En este sentido, en un entorno competitivo por la inversión, ha afirmado que los riesgos para España dependen de las condiciones finales que se adopten, pero que en el caso de Iberdrola es una «pequeña parte» de su negocio en comparación con otros jugadores.

Iberdrola contempla unas inversiones totales en la Península Ibérica de 9.000 millones de euros, 4.000 millones en redes

El plan estratégico de Iberdrola para 2025-2028, cuya actualización ha presentado la empresa este miércoles, contempla unas inversiones totales en la Península Ibérica de 9.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones están enfocados en redes y otros 5.000 millones de euros a generación y clientes.

«Esto dependerá del marco regulador, que debemos asegurar retornos de inversión», ha precisado Azagra, que ha destacado que su diversificación «minimizará» el posible impacto.

Asimismo, ha señalado que el crecimiento neto en renovables se verá compensado por el cierre de Almaraz.

El calendario de cierre escalonado pactado por las empresas propietarias y Enresa en 2019 establece que la planta de Almaraz sea la primera afectada, cuyo cierre está previsto para 2027.

Mantener la cuota de mercado

En minoristas, el directivo ha explicado que en España las inversiones están enfocadas en «mantener la cuota de mercado» en un entorno más competitivo y apoyar la electrificación, a través de soluciones de vehículo eléctrico, y la descarbonización industrial.

La empresa ha anunciado inversiones de unos 58.000 millones de euros en su plan estratégico 2025-2028, que se centrará en EE. UU. y Reino Unido para impulsar la electrificación y las nuevas necesidades de las redes eléctricas.

En el caso de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lanzó una propuesta de retribución de la red de distribución y transporte de electricidad en el 6,46 % para el periodo 2026-2031, lo que supone un incremento respecto al 5,58 % actual.

Sin embargo, esta cifra es inferior a las demandas del sector, que consideran que está por debajo de la remuneración en otros mercados y que puede dificultar la captación de recursos en un entorno competitivo.