La petrolera BP prevé deterioros de hasta 5.000 millones de dólares y un débil negocio de crudo

BP dijo este miércoles que prevé registrar deterioros de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares (entre 3.433 y 4.291 millones de euros) en su división de gas y energías bajas en carbono durante el cuarto trimestre de 2025, junto con una actividad comercial débil en un contexto de caída del precio del petróleo.

En un comunicado a la Bolsa de Londres, la petrolera británica señaló no obstante que el ‘upstream’ -extracción y producción de petróleo y gas- se mantuvo estable entre octubre y diciembre pasados respecto al trimestre anterior de su ejercicio fiscal, de cuyos resultados totales informará el próximo 10 de febrero.

La deuda neta se redujo a un rango de 22.000 a 23.000 millones de dólares al cierre de 2025, frente a 26.100 millones en septiembre, gracias en parte a desinversiones por unos 3.500 millones de dólares, indicó en su nota al mercado.

Las divisiones de gas y renovables, las que que provocan los deterioros de BP

En el segmento de clientes y productos, los márgenes de combustibles se mantuvieron planos, mientras que los de refinado mejoraron ligeramente.

La empresa apuntó que el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se situó en un promedio de 63,73 dólares por barril en el cuarto trimestre de 2025, frente a 69,13 dólares en los tres meses anteriores, en un entorno geopolítico volátil.

BP apuntó que los deterioros -pérdidas contables por la revisión a la baja del valor de activos- en los proyectos de transición energética reflejan ajustes en el negocio, después de que el pasado febrero anunciara que abandonaba su estrategia de energías renovables para volver a centrarse en su actividad tradicional de petróleo y gas, a fin de impulsar los ingresos.

La compañía, que contará con Meg O’Neill como consejera delegada a partir de abril -primera mujer en el cargo-, espera que la reducción de la deuda y la estabilidad en producción ‘upstream’ mitiguen parcialmente el efecto sobre los resultados consolidados.