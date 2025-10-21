Las muñecas de Famosa se dirigen al preconcurso de acreedores ‘temporal’

La conocida empresa de muñecas Famosa de Alicante, muy popular por su tradicional anuncio de Navidad, ha comunicado este martes que ha iniciado un proceso preconcursal en España, una medida que pretende que sea «temporal» y que no evita que la compañía siga operando y trabajando.

Fuentes de las Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA (Famosa) han explicado a EFE que la compañía, cuya matriz es el grupo italiano Giochi Preziosi, espera que esta situación se resuelva «en el corto plazo» y que no hay «ninguna duda sobre la continuidad» del negocio, donde cuenta con marcas tan reconocidas como Nancy, Nenuco, Pinypon, Barriguitas, Famosa Softies y Feber.

La causa de esta medida se halla en el retraso en el cierre de la reestructuración financiera de Giochi Preziosi, que «ha derivado en una merma importante de circulante en Famosa, con impacto en las operaciones y en la viabilidad del negocio, marcado por una fuerte estacionalidad».

«Para salvar esta situación excepcional y sobrevenida y garantizar su vialidad a largo plazo, la compañía ha iniciado un proceso preconcursal en España», han indicado las mismas fuentes.

La empresa alicantina Famosa, ahora en manos italianas, muy popular por su tradicional anunció de Navidad, cuenta con marcas muy reconocidas como Nancy, Nenuco, Pinypon, Barriguitas, Famosa Softies y Feber

Según las fuentes, «se trata de una medida temporal y de protección con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de restructuración de la matriz, que asegure la inyección de capital circulante que la compañía necesita».

«Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva en el corto plazo», han agregado.

«Pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, Famosa no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional», han precisado las fuentes de la empresa.

Constituida en Onil (Alicante) en 1957 como resultado de la unión de pequeñas empresas bajo la denominación Fábricas Agrupadas de Muñecas Onil SA (Famosa), esta conocida firma quedó integrada en el grupo italiano Giochi Preziosi en 2019 y tiene su sede productiva en el polígono industrial de Las Atalayas, en el término de Alicante.