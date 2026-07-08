La CNMV investiga la venta del 14,3% de Indra por parte de EM&E, según el Gobierno

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) analiza las circunstancias concretas de la venta de acciones de Indra por parte de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que tenía el 14,2 % de los títulos de la tecnológica, para velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha desvelado que el organismo regulador del mercado está «realizando actuaciones correspondientes para recabar información acerca de las circunstancias concretas» de esta operación de venta por parte de EM&E, que era el segundo accionista de Indra, y «el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte».

«Esta información será analizada y, en su caso, la CNMV adoptará las medidas que correspondan en función del resultado del análisis», ha respondido el Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Vox.

EM&E vendió el pasado 5 de mayo su participación en Indra por 1.338,86 millones de euros, a 53 euros por acción.

Las acciones vendidas por EM&E, el 14,3 % de Indra, supuso uno de las mayores ventas de acciones en la compañía por volumen

Vox ha preguntado por el posible uso de información privilegiada en la operación de venta,; por si la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI), que tiene el 28 % de Indra, ha intervenido en algún acuerdo con EM&E para la salida del accionariado; y si se han mantenido reuniones entre responsables del Gobierno, SEPI y EM&E para cerrar un acuerdo de integración empresarial, entre otras.

Según el texto de la respuesta, con fecha de 24 junio, el Gobierno recuerda que la CNMV no tiene competencias con relación a las operaciones y decisiones empresariales que las entidades cotizadas lleven a cabo en su actividad empresarial, ni tampoco, con carácter general, para fiscalizar las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas.

El paquete de acciones vendidos por EM&E, el 14,3 % de Indra, supuso uno de las mayores ventas de acciones en la compañía por volumen.

Tras la operación, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) continúa siendo el mayor accionista de la compañía, con un 28 %.

La venta del paquete accionarial se efectuó un mes después de que Ángel Escribano dimitiera como presidente de Indra, el pasado 1 de abril.