Moeve registra un EBITDA de 1.178 millones en el primer semestre de 2026

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve: “Moeve ha obtenido un resultado financiero sólido a la par que ha impulsado unas inversiones sin precedentes para la compañía en materia de transición energética, incluida la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa. Por otro lado, estamos avanzando en la potencial integración del negocio downstream con Galp y esperamos firmar un acuerdo vinculante durante el segundo semestre del año. Nuestra estrategia a futuro sigue centrada en desarrollar un modelo energético europeo más resiliente y sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados. Las continuas tensiones geopolíticas y los fenómenos meteorológicos extremos nos recuerdan la urgencia con la que debemos abordar esta transición energética”.

Principales resultados del primer semestre de 2026 de Moeve



Por negocio:

Energía

El EBITDA CCS ajustado del negocio de Energía alcanzó los 945 millones de euros en el primer semestre de 2026 (respecto a los 564 millones de euros del mismo periodo de 2025), lo que refleja un gran rendimiento operativo, con unas elevadas tasas de utilización y unos márgenes de refino sólidos que respaldan estos resultados. Asimismo, el desempeño de las divisiones de Commercial & Clean Energies y Mobility, incluidas las redes de estaciones de Moeve y Ballenoil, han contribuido positivamente a los resultados del semestre.



Química

La división de Química registró un EBITDA CCS ajustado de 172 millones de euros en el primer semestre (respecto a los 108 millones de euros del mismo periodo del año anterior), gracias a unos márgenes más sólidos y a una mejora general del rendimiento, a medida que se recuperaba la demanda de LAB y disolventes en los principales mercados.



Exploración y Producción

La división de Exploración y Producción registró un EBITDA CCS ajustado de 145 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026 (respecto a los 138 millones de euros del primer semestre de 2025), ya que los precios del crudo se mantuvieron al alza debido a la persistencia del conflicto geopolítico.



Situación financiera de Moeve



La deuda neta a 30 de junio se ha situado en 2.330 millones de euros, mientras que la ratio de apalancamiento, deuda neta a EBITDA a cierre de junio se redujo a 1,2 veces (respecto a 1,9 veces en el primer semestre de 2025), lo que refleja la sólida capacidad de generación de caja de la compañía y la disciplina de su política financiera. Moeve también ha mantenido una buena posición de liquidez, lo que le permite cubrir cómodamente los vencimientos de su deuda hasta septiembre de 2030.



Hitos

Desde principios de año, Moeve ha seguido consiguiendo avances significativos en su estrategia Positive Motion para ser un referente en la producción de moléculas verdes y la movilidad sostenible en España y Portugal para 2030.



Moeve y DHL Express, líder mundial en servicios de logística urgente internacional, han anunciado un acuerdo de suministro de combustible sostenible de aviación (SAF) en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. En virtud de este acuerdo, DHL Express adquirirá alrededor de 2 millones de galones estadounidenses (6.000 toneladas métricas) de combustible sostenible de aviación (SAF) durante un año, hasta junio de 2027, lo que cubrirá aproximadamente el 50 % del consumo de combustible de DHL Express en su centro de operaciones internacionales de Madrid.



Por otro lado, Moeve y ArcelorMittal han firmado un compromiso para acelerar la descarbonización de la industria siderúrgica mediante la adquisición de Certificados de Ahorro Energético (CAE) que suponen un ahorro energético anual de 2,1 TWh, una cifra diez veces superior a la de la mayor operación de este tipo registrada en España hasta la fecha.

Moeve y Exolum han llegado a un acuerdo para la financiación de Muelle Sur

Moeve y Exolum han llegado a un acuerdo para la financiación de Muelle Sur, una infraestructura logística situada en el Puerto de Huelva. La instalación se convertirá en uno de los principales puntos de entrada de materias primas y productos relacionados con la nueva planta de biocombustibles de segunda generación (2G) de Moeve, cuya construcción ha alcanzado cerca de un 75 % y formará parte del mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa.



Moeve y Accenture han unido sus fuerzas para reforzar la oferta de soluciones de descarbonización para clientes industriales, Moeve decarbonize. La experiencia global de Accenture en distintos sectores servirá para ayudar a clientes de ámbitos como la industria pesada a definir y ejecutar sus planes de descarbonización a lo largo de toda la cadena de valor.



Moeve y Naturgy han anunciado que duplicarán el ahorro en combustible para los clientes de su programa de fidelización, como respuesta a los altos precios de la energía.

Moeve ha participado en la presentación oficial en el Parlamento Europeo de la Alianza Europea para la Resiliencia

El negocio de química de Moeve ha logrado la certificación de su red global de fabricación para la elaboración de productos con bajas emisiones de carbono, tras la verificación alcanzada en sus instalaciones de Brasil y Shanghái. De esta forma, se refuerza la capacidad de la compañía para respaldar a clientes de todo el mundo en su proceso de descarbonización.



Moeve ha publicado el informe ¿Por qué Europa necesita las moléculas verdes? en el que señala que las moléculas verdes podrían reducir la dependencia de Europa de la energía importada hasta en un 50% en 2040.



Moeve ha participado, en calidad de miembro fundador, en la presentación oficial en el Parlamento Europeo de la Alianza Europea para la Resiliencia, una iniciativa liderada por directores generales que reúne a empresas industriales referentes de toda la cadena de valor del hidrógeno renovable con el fin de abordar los retos energéticos de Europa, mejorar la competitividad industrial y garantizar la autonomía estratégica ante las tensiones geopolíticas e industriales.



Moeve ha sido galardonada con la Medalla de Platino de EcoVadis por segundo año consecutivo, mejorando su puntuación hasta alcanzar los 90/100 y situándose entre el 1 % de las empresas con mejor rendimiento en materia de sostenibilidad a nivel mundial.