Adif, es el gestor público de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, en la imagen con María Jesús Montero, candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía.

Montero se autofelicita porque Adif solo tarda tres meses en reabrir el AVE Madrid-Málaga

La candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, ha resaltado la «magnífica noticia» que supone para Málaga y Andalucía la reapertura de la conexión directa de AVE de la capital de la Costa del Sol con Madrid el próximo 30 de abril, ahora que la seguridad «queda garantizada», y ha defendido que ellos sí «cumplen».

Ese optimismo de la candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía choca con la tardanza de Adif en la reapertura de la via, cuyo ‘cumplimiento’ ha tardado casi tres meses. Lleva cerrada desde el pasado 4 de febrero por ese deslizamiento de tierra, pero en realidad llevaba cerrada desde el 18 de enero por el accidente de trenes en Adamuz por la supuesta vía bajo responsabilidad de Adif que dejo 46 muertos.

Montero ha destacado en un comentario en la red social X que esta conexión se abrirá tras la reparación del «incidente más grave acaecido en esta infraestructura en los últimos años».

Montero ha defendido que «la seguridad como siempre lo primero y ahora queda garantizada», a lo que ha añadido: «Nosotros sí cumplimos». Quizás habría que recordarle a la candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía las ‘lagunas’ de seguridad de Adif, el gestor público dependiente del ministro Puente, que dejó 46 muertos en las vías del tren.

La seguridad es lo primero, señala Montero, cuando Adif está en el centro de todas las sospechas por el accidente de Adamuz que dejó 46 muertos en las vías

La candidata Monteo ha emplazado a la Junta de Andalucía a que también cumpla «con las carreteras aún intransitables de la comunidad tras el temporal y que son de su competencia». Quizás, el Gobierno de la que Montero, según sus propias palabras, ha ejercido como «la mujer más poderosa de la democracia española» también podría hacer algo por las intransitables carreteras de la red nacional que no están en mal estado precisamente por temporales, si no por falta de mantenimiento, pero claro es mejor destinar y repartir el dinero de los impuestos de los españoles a ‘ONG progresistas’ por todo el mundo que invertirlo en los servicios públicos básicos de España, como educación, sanidad, infraestructuras…

Pese a que Adif ha tardado casi tres meses en reabrir la línea directa de AVE entre Madrid y Málaga, Montero se autofelicita porque «nosotros su cumplimos»

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) este jueves.

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con la última de las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril, aunque antes se dejo que sería en el propio mes de marzo.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga) debido a los daños por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga, que ocasionaron un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La circulación en la línea, que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas, se restablecerá así antes del puente de mayo, «si no hay ningún factor externo sobrevenido», según Adif.

Durante el corte, los viajeros han tenido que realizar un largo viaje en autobús en el trayecto entre Málaga y la Estación de Antequera-Santa Ana, como plan alternativo de la empresa de transporte pública Renfe, mientras que las privadas Iryo y Ouigo no han operado.

Una intervención «de gran complejidad», la defensa de Adif para tardar tres meses en reparar un desprendimiento de tierras

La intervención en la zona dañada ha sido «de gran complejidad y magnitud», debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 metros cúbicos de tierra) y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, se defiende Adif, que siempre se ha escudado en ese argumento para justificar el largo tiempo empleado.

Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.

Una vez completadas estas operaciones, actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.

Durante los trabajos se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya resaltó este martes, como lo ha venido utilizando de justificación, «la magnitud» de la obra «que ha habido que afrontar» en Álora y criticó, como es su costumbre, que haya otros responsables de instituciones que actúen «con cinismo» e «irresponsabilidad», comentario que acompañó en X con un vídeo que mostraba el avance de los trabajos durante este tiempo.

Antes del desprendimiento de Álora la conexión de AVE entre Málaga y Madrid ya estaba cortada desde el 18 de enero por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).