Montero se niega a ir al Senado para dar explicaciones sobre la Sepi

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha señalado que su partido ha recurrido la petición de comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado el próximo 20 de abril. La excusa es que la exvicepresidenta y ministra de Hacienda, que ha sacrificado su carrera política por las andaluces al obedecer a Sánchez presentándose a las elecciones autonómicas de esa comunidad, considera «electoralista» una comisión que pide explicaciones sobre el grupo de empresas públicas que estuvo bajo mando y del salió imputado su mano derecha Vicente Fernández y donde dejó colocada a Belén Gualda, otra política socialista de su órbita durante la etapa de Montero en la Junta de Andalucía, a la que llevó primero a la presidencia de Navantia y luego a la Sepi.

Montero, en un acto organizado por la cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares de Sevilla, ha señalado que el PP «usa las instituciones para su interés propio» en cuestiones como el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía que elabora encuestas electorales «y también en el Senado», donde los populares tienen mayoría absoluta.

Montero considera electoralista dar explicaciones sobre la Sepi, de la que salió imputado Víctor Fernández, su mano derecha en la Junta de Andalucía

«Hemos recurrido la decisión porque nos parece electoralista a todas luces», ha indicado la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, quien ha detallado que la comisión de investigación a la que se la ha citado ha puesto fecha «a unos día de las elecciones» andaluzas.

«Si eso no es electoralista, que baje Dios y lo vea», ha señalado Montero, quien ha recordado que hay «varias denuncias recogidas por la Junta Electoral Central (JEC) por el uso torticero de las instituciones por parte del PP».

Para Montero, lo que los populares buscan con esta estrategia es «seguir con la propaganda sobre Moreno Bonilla, pero no hablan de propuestas de sanidad o vivienda».

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está sometida a una comisión de investigación en el Senado, donde el PP tiene mayoría, en relación con las supuestas deficiencias y irregularidades en la gestión por casos como las ayudas a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra.