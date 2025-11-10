Naturgy firma con Venture Global un contrato de GNL procedente de EE. UU. por 20 años

La multinacional energética Naturgy ha firmado con Venture Global, un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL), un contrato para adquirirle un millón de toneladas anuales de GNL procedente de EE. UU. durante 20 años.

De esta forma, Naturgy «fortalece su ya diversificada cartera de aprovisionamientos en un entorno de gran incertidumbre geopolítica», ha resaltado la compañía en un comunicado, en el que ha precisado que el inicio del suministro será en 2030.

A finales de octubre, coincidiendo con la difusión de sus resultados hasta septiembre, la compañía explicó que estaba «evaluando nuevas oportunidades de suministro de gas» con el fin de «mitigar» los efectos del veto de la Unión Europea a las importaciones de gas natural licuado procedente de Rusia a partir de enero de 2027.

Y es que la compañía tiene un contrato vigente con Yamal LNG para obtener gas natural licuado procedente de Rusia, en concreto de la península de Yamal, situada en el noroeste de Siberia, del que obtiene unos 3 bcm -unidad equivalente a miles de millones de metros cúbicos- al año.

Naturgy se asegura GNL procedente de Luisiana (EE. UU.)

El contrato firmado con Venture Capital, cuyo importe no se ha dado a conocer, establece que el gas adquirido a Venture es de libre destino, lo que «dota a Naturgy de una enorme flexibilidad en su gestión en un entorno en el que el gas natural está adquiriendo un papel clave como energía de transición hacia un modelo más descarbonizado», ha asegurado la compañía.

El gas natural licuado contemplado en el contrato procede de la planta de CP2 LNG, ubicada en Luisiana (EE. UU.).

«El nuevo acuerdo responde a la estrategia de Naturgy de evaluar de forma continua el mercado para aprovechar nuevas oportunidades de aprovisionamientos de gas como facilitador clave en la transición energética», resalta Naturgy.

«Este contrato afianza nuestro rol como suministrador global de gas natural y nos ayuda a garantizar un suministro seguro, flexible y competitivo a todos nuestros clientes», ha comentado en la misma línea Jon Ganuza, director general de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas de Naturgy.

Naturgy gestiona una de las carteras de contratos de compra y venta de gas más amplias y diversificadas del sector, con presencia en Europa, EE. UU., Asia y el Caribe.

Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y actualmente es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos.

Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, están ubicados en el estado de Luisiana.