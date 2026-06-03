Nestlé adquiere la firma alemana yfood en su primera gran compra tras la llegada de Pablo Isla

La multinacional suiza de la alimentación Nestlé anunció este miércoles la adquisición de la firma alemana yfood, especializada en alimentos líquidos, en polvo y barritas, en lo que supone su primera gran compra desde la llegada a la presidencia del español Pablo Isla, en octubre de 2025.

Con la operación, cuyos detalles financieros no se han revelado, Nestlé tomará el control de una compañía en la que ya poseía un 49 % de las participaciones desde 2023, indicó la firma de Vevey en un comunicado.

A la espera de las aprobaciones de las autoridades reguladoras pertinentes, se espera que el resto de las acciones de yfood, en manos de los fundadores, se transfieran en el plazo de un mes.

Yfood, con sede en Múnich, es según Nestlé una de las marcas líderes en el sector de «alimentos inteligentes» en Europa, donde sus productos están disponibles en 30 países y más de 50.000 puntos de venta.

En 2025 yfood registró unas ventas de unos 150 millones de euros, un crecimiento interanual de doble dígito, y la firma busca expandirse a mercados fuera de Europa.