Nestlé, Ikea, Hyundai, PepsiCo, Paypal, Sanofi, o J&J multinacionales lideradas por ejecutivos españoles

Multinacionales como Nestlé, Ikea, Hyundai, PepsiCo, Paypal, Sanofi o Johnson & Johnson, entre otras, han optado para sus altos puestos de dirección por ejecutivos españoles, que se han afianzado en esos cargos en sectores como la cosmética, la alimentación, el motor o la sanidad.

2026 ha empezado con buenas nuevas para los ejecutivos españoles: Paypal ha anunciado a Enrique Lores, director ejecutivo de HP desde 2019, como su nuevo consejero delegado, mientras que Belén Garijo, presidenta del laboratorio Merck desde 2021 y primera mujer en liderar una empresa del índice bursátil DAX 40, será la nueva consejera delegada de la francesa Sanofi.

La extensión de la ‘Hispanidad’ en los consejos de administración extranjeros no acaba ahí, pues Pablo Isla, presidente de Nestlé desde el pasado octubre, se convertirá a partir del 24 de abril en el nuevo vicepresidente de la cosmética L’Oréal, en la que la cadena de alimentación suiza tiene un 20,1 % de participación.

Pablo Isla, que dirigió durante 17 años Inditex, lidera ahora Nestlé

Isla, que llegó a Nestlé tras diecisiete años en Inditex, primero como consejero delegado y después compaginando ese cargo con el de presidente, es uno de los ejecutivos españoles más emblemáticos internacionalmente, tras su brillante ejecución en la compañía gallega, una de las grandes firmas textiles a nivel mundial.

Ya en 2025, otra cosmética como la danesa Pandora anunció a la madrileña Berta de Pablos-Barbier como nueva presidenta y consejera delegada, después de haber pasado por otras marcas de lujo como Kering, Lacoste o LVMH, donde llegó a ser presidenta y consejera delegada de Moët & Chandon.

Estos nombramientos en las multinacionales complementan el talento que ya dirige las empresas españolas, como muestra el hecho de que 28 de las 35 cotizadas del IBEX 35 tengan presidentes y consejeros delegados españoles.

Las multinacionales españolas

Entre ellos, ejecutivos reconocidos a nivel mundial como Ana Botín, Florentino Pérez, Ignacio Sánchez Galán o Luis Gallego, consejero delegado de IAG, el holding de aerolíneas que agrupa a British Airways o Iberia.

Pero además de Lores, Isla o Berta de Pablos-Barbier, otros españoles ocupan puestos de alta dirección en multinacionales, como Juvencio Maeztu, presidente y consejero delegado desde este pasado 5 de noviembre de Ingka Group, matriz de IKEA, mientras el valenciano Enrique Martínez ejerce como consejero delegado de Fnac Darty desde 2017.

La expansión de los directivos españoles también se expande a las multinacionales de la automoción, pues José Muñoz ejerce desde enero de 2025 de presidente y consejero delegado de Hyundai y es, además, la primera persona que no es surcoreana en ocupar esa posición.

En el mercado asiático también ha destacado durante más de década y media la valenciana María Merced, presidenta entre 2007 y 2023 de la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo y la octava empresa más grande por capitalización bursátil, sólo por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Aramco y Meta.

Precisamente en Meta destaca Javier Oliván, Chief Operating Officer, es decir, jefe de operaciones de la tecnológica liderada por Mark Zuckerberg.

Sector biotecnológico

En el sector biotecnólogico, además de Belén Garijo, Joaquín Duato ejerce de presidente y consejero delegado de Johnson & Johnson, cargos que compagina desde enero de 2023 en una compañía que capitaliza más de 500.000 millones de dólares, mientras que Iñaki Ereño figura como consejero delegado de Bupa, que engloba a Sanitas.

Asimismo, el catalán Ramón Laguarta es el primer ejecutivo y presidente de PepsiCo, la segunda mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo, mientras que la también catalana Sol Daurella es la presidenta de la embotelladora de Coca-Cola en toda Europa Occidental, además de Australia o Nueva Zelanda.

Este liderazgo también alcanza, cómo no, al deporte, en el que Javier López es el consejero delegado de Decathlon, firma en la que relevó en 2025 a la también española Bárbara Martín, mientras que en la británica Asos, el español José Antonio Ramos acumula ya cuatro años de experiencia como consejero delegado, tras llegar a la empresa en 2021.

Mientras, en el sector hotelero Alejandro Reynal figura como primer presidente y consejero delegado de la línea de hoteles de lujo Four Seasons, al tiempo que Arturo Barreira es el presidente de Airbus en América Latina y el Caribe.