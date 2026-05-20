IAG coloca dos series de bonos de 500 millones cada una a un interés del 3,87 % y el 4,5 %

El grupo aéreo International Consolidated Airlines (IAG), al que pertenecen Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, ha colocado dos series independientes de bonos no garantizados por un importe inicial de unos 500 millones de euros cada una, que tendrán un tipo de interés del 3,875 % y del 4,5 %.

El grupo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el bono serie A tiene un vencimiento el 28 de enero de 2031 y tendrá un tipo fijo del 3,875 %, mientras que el de la serie B vence el 28 de mayo de 2034 y contará con un tipo más alto, el 4,5 %.

Los bonos de la serie A se emitirán al 99,752 % de su valor nominal y los bonos de la serie b se emitirán al 99,723 % de su valor nominal, mientras que su liquidación está prevista para el 28 de mayo de 2026.

IAG tendrá la opción de amortizar todos los bonos según sus términos y condiciones, dice el grupo, que añade que los ingresos netos obtenidos con estos bonos se destinarán para sus fines corporativos generales.

Los títulos de IAG han subido hoy en el Ibex 35 un 4,28 % hasta situarse en 4,50 euros.

IAG finaliza el programa de recompra de acciones por 500 millones

El grupo de aerolíneas anunció el pasado 15 de mayo que ha cerrado el programa de recompra de acciones propias por valor de 500 millones de euros que anunció el pasado 27 de febrero.

Según comunicó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la recompra se produce tras la última adquisición de acciones ordinarias ayer mismo y su objetivo es reducir el capital social de la entidad.