Netflix modifica su oferta por Warner para que sea íntegramente en efectivo

Netflix ha modificado su oferta de compra para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) para que ésta sea una transacción íntegramente en efectivo, según han comunicado ambas empresas este martes en una nota conjunta, tras las informaciones previas publicadas en medios estadounidenses.

La oferta de Netflix se mantiene en los 27,75 dólares por acción, como ya recogía su oferta previa, lo que supone un valor total de 82.700 millones de dólares, que anteriormente se alcanzaba con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

Los accionistas de WBD también recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación de WBD, según señala el comunicado.

Esta nueva fórmula de oferta en efectivo, según explican, permite tener una mayor certeza de valor, dado que se elimina la volatilidad del mercado, y agiliza la transacción al establecer una vía de voto más rápida para los accionistas, que se espera que la estructura revisada de la operación permita a éstos votar la propuesta en abril de este año.

Según señalan las empresas en el mismo texto, la «sólida generación de flujos de caja» de Netflix apoya esta revisión de la oferta mientras que se mantiene un balance saneado y permite la flexibilidad para capitalizar futuras prioridades estratégicas.

Esta oferta revisada se produce tras el rechazo, a comienzos de enero, del consejo de administración de Warner de la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla «inferior» al acuerdo de fusión con Netflix «en numerosos aspectos clave».

Además, la semana pasada, The Wall Street Journal ya informó de Netflix consideraba presentar una oferta en efectivo en su totalidad para esta operación.