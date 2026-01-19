Ocho incidencias de Adif en el tramo del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, y una vía rota

Desde la primavera pasada el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en el tramo del accidente de trenes de Adamuz, Córdoba. Estas incidencias estaban relacionadas con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras. Precisamente, la vía centra ahora las especulaciones sobre la causante del accidente, al detectarse un tramo roto, aunque se desconoce si fue antes o después del accidente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es «la causa o la consecuencia» del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia.

Vía rota: ¿Antes o después del accidente?

En declaraciones al programa a la televisión pública, el ministro ha afirmado que el accidente en Adamuz (Córdoba) ha «destrozado parte de la infraestructura», aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen «recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras».

Puente ha hecho estas declaraciones preguntado por una información, que sostiene que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado.

«Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación», ha recalcado Puente, que ha destacado que hay «infinidad de incidencias» en el servicio, que se publican con el objetivo de «evitar» que haya ninguna incidencia grave. Entre ellas, el Gobierno contestó en septiembre a una pregunta del PP en el Senado explicando que el pasado 5 de junio se registraron dos incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba.

También se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el funcionamiento del sistema de señalización, aunque la tarjeta afectada quedó sustituida por una nueva y se restableció la operatividad del sistema.

El extraño accidente de trenes en Adamuz con numerosas víctimas mortales y heridos

«No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato», ha dicho el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

Según ha explicado, es una vía que se había reparado en mayo y «debería de estar en óptimas condiciones», al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que «básicamente impide errores humanos».

«Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático (…). Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo», ha dicho.

Además, ha dicho que de momento ni siquiera se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía.

Un accidente «raro» y «extraño»

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de «raro» y «extraño» el accidente, una visión que comparte el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha reclamado prudencia ante análisis precipitados y las distintas hipótesis.

También el sindicato de maquinistas Semaf ha reclamado este lunes «la prudencia necesaria» para no eclipsar las investigaciones que determinen las causas del accidente de trenes del domingo en el municipio cordobés.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

Precisamente ese tren Iryo, fabricado en 2022, pasó revisión el 15 de enero, tres días antes de un accidente que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el centro y el sur peninsular, que tardará días en recuperarse.

El siniestro es el primer accidente en la alta velocidad española y uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.