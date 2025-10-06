Puente ‘entierra’ el soterramiento del AVE en Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este lunes su intención de seguir con los pasos para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) tras paralizarse la integración ferroviaria en superficie por parte de Ayuntamiento y Gobierno regional, que apuestan por el soterramiento.

«El capítulo de la integración ferroviaria-soterramiento del ferrocarril para el Ministerio de Transportes termina aquí y el que quiera bailar, pues lo hará solo», ha aseverado el ministro, quien también ha advertido de que esto aboca a Valladolid «a la nada en los dos próximos años».

Puente ha incidido en que ahora se prevé que Adif convoque una Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) para proceder a la disolución de la Sociedad.

«Hasta aquí hemos llegado: hay quien quiere seguir bailando la danza del soterramiento, agarrado a nosotros no lo van a hacer», asegura Óscar Puente, ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid

«Hasta aquí hemos llegado: hay quien quiere seguir bailando la danza del soterramiento, agarrado a nosotros no lo van a hacer», ha afirmado, tras la Comisión de seguimiento que ha acogido la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, en la que también ha advertido de que no llegar a un acuerdo para la supresión de la sociedad, acudirá al juzgado de lo Mercantil para llevarla a cabo.

Puente ha esgrimido dos justificaciones para la disolución: la parálisis de los órganos de decisión – «ellos quieren una cosa y nosotros queremos otra distinta» – y que la Sociedad no puede cumplir el fin social para el que fue concebida, la integración de las vías del tren a su paso por la ciudad a través de túneles y pasos elevados.

El ministro ha explicado que la reunión de hoy tenía tres puntos en el orden del día: la aprobación de la licitación de las tres obras de los pasos de la zona de Ariza, la aprobación del convenio para la licitación de las obras de las calles Unión y Pelícano y, por último, la convocatoria de una Junta General que desarrollase la liquidación de la sociedad.

La Junta de Castilla y León y, sobre todo, el Ayuntamiento de Valladolid han subrayado que no existen motivos para la supresión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero (PP), ha reivindicado su voluntad de «diálogo» para cambiar el objetivo del convenio de la sociedad hacia el soterramiento.

El alcalde la ciudad califica de «incomprensible hacia la ciudad de Valladolid» la actitud del ministro de Transportes

«Una cosa es que no estemos de acuerdo en cómo ejecutar el convenio y cómo llevar a cabo las distintas acciones de integración y, otra cosa muy distinta, es esta situación de absoluta imposición incomprensible hacia la ciudad de Valladolid», ha criticado Carnero.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ha asegurado que Puente iba a la reunión con el único objetivo de disolver la SVAV y ha asegurado sus justificaciones son «inconsistentes», ya que los objetivos de esta sociedad «son muy amplios».