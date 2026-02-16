Rafael García Garrido: ‘No sólo está aumentando el abono de San Isidro, sino el de temporada, que era nuestro objetivo también’

El empresario de Plaza 1, Rafael García Garrido, ha puesto en valor que la plaza de Madrid goza de una salud creciente y que los datos de abonados invitan al optimismo de cara a la próxima Feria de San Isidro. En declaraciones realizadas en el programa El Séptimo Toro de Radio Intereconomía, el gestor de la monumental madrileña subrayó que “no sólo está aumentando el abono de San Isidro, sino también el de temporada, que era nuestro objetivo”, entre otros muchos temas que ha sacado a la luz en la amplia entrevista.

García Garrido recalcó que la evolución positiva de la afición en la Plaza de Toros de Las Ventas supone un motivo de satisfacción, pero también un compromiso añadido. “La plaza de Madrid, cada año, tiene más salud, y eso te llena de responsabilidad”, afirmó, destacando el esfuerzo realizado por la empresa para consolidar y rejuvenecer la base de abonados.

De cara a la próxima edición de la feria isidril, el empresario se mostró convencido de que se repetirán, e incluso podrían alcanzarse, cifras similares a las del pasado ejercicio. “Estoy muy convencido de que vamos a igualar el número de abonados del año pasado; ojalá estemos en torno a los 18.000 abonados en San Isidro”, señaló, evidenciando la confianza de la empresa en la fortaleza del ciclo taurino más importante del mundo.

Rafael García Garrido, protagonista del programa El Séptimo Toro de Radio Intereconomía

En la noche de este domingo, el programa radiofónico El Séptimo Toro tuvo como protagonista a Rafael García Garrido, empresario de la primera plaza del mundo, para hacer balance de la presentación de los carteles de la próxima Feria de San Isidro y hablar de los festejos previos al serial, así como para analizar la temporada que se avecina en el coso venteño y, cómo no, abordar el nombre propio que ha marcado la actualidad taurina en las últimas semanas: Morante de la Puebla. El espada, que estará anunciado en Sevilla cuatro tardes dentro de una campaña medida en actuaciones, centra buena parte de la expectación del curso.

A colación del diestro cigarrero, fue cuestionado por la imagen publicada en sus redes sociales junto a él en el Estadio Da Luz, durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, que finalizó con cuatro tantos a dos a favor del conjunto luso. Sobre aquel encuentro, explicó: «Esa mañana había aterrizado en Lisboa y me dijo que estábamos aquí; sufrimos muchísimo. Yo le transmití al maestro las ganas que tiene esta empresa y Madrid de que vuelva. Pero eso será cuando él quiera».

En relación con la esperada vuelta a Madrid, García Garrido profundizó en la prudencia que rodea la decisión. «Quieren esperar hasta que dejen de esperar. Lo que hizo Morante fue tan importante que él mismo quiere estar seguro de cuándo quiere volver a Madrid. Estoy seguro de que esta temporada lo hará, pero es una convicción absolutamente personal», afirmó. Sus palabras reflejan el respeto hacia los tiempos del torero y la dimensión de lo realizado por el sevillano, consciente de la responsabilidad que implica cada paso en una plaza de tal exigencia.

“Estoy muy convencido de que vamos a igualar el número de abonados del año pasado; ojalá estemos en torno a los 18.000 abonados en San Isidro”

El empresario insistió en rebajar cualquier atisbo de polémica y dejó claro que la voluntad existe por ambas partes. «Insisto para que no haya polémica. Tanto a Pedro como a Morante les encantaría, seguro, pero quieren esperar a que vean ellos que es el momento adecuado». Con esta precisión, subrayó que la decisión no responde a desacuerdos, sino a una reflexión meditada por parte del torero y su entorno, priorizando el momento idóneo para un regreso que, sin duda, tendrá una enorme repercusión.

También hubo espacio para hablar sobre la posibilidad de anunciar un nuevo festival el próximo 12 de octubre. A este respecto, García Garrido señaló la complejidad de organizar un festejo que inevitablemente se compare con el recuerdo reciente del celebrado hace pocos meses: «Tiene mucho riesgo hacer un festival que se compare con el pasado. Si se da la oportunidad de hacer un festival con el elenco de participantes que hubo… debe merecer la pena de verdad».

De cara a la próxima edición de la feria isidril, el empresario se mostró convencido de que se repetirán, e incluso podrían alcanzarse, cifras similares a las del pasado ejercicio. “Estoy muy convencido de que vamos a igualar el número de abonados del año pasado; ojalá estemos en torno a los 18.000 abonados en San Isidro”, señaló, evidenciando la confianza de la empresa en la fortaleza del ciclo taurino más importante del mundo.