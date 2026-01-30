Renfe e Iryo dejarán de compensar desde este sábado los retrasos por las limitaciones de velocidad de Adif

La empresa pública Renfe, dependiente de Adif del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, se ha sumado a Iryo y también dejará de indemnizar los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor ferroviario Adif a partir de mañana, sábado, según han informado este viernes fuentes de la operadora. Es decir, que los usuarios del tren en España, además de sufrir todos los inconvenientes por el mal funcionamiento de dos empresas públicas, como Renfe y Adif, tampoco recibirán las compensaciones económicas contempladas en concepto de indemnización por los retrasos de los trenes.

Renfe ha apuntado en su web que esta decisión se debe a que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad.

Los billetes de tren adquiridos a partir de este sábado no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a esas limitaciones de velocidad.

Por su parte, Iryo dejó de indemnizar este miércoles los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad en los billetes adquiridos a partir de esa fecha.

«Como consecuencia de las limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras Adif, los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador», señaló Iryo en un comunicado.

Estas limitaciones de velocidad comenzaron a aplicarse la semana pasada debido a las notificaciones de varios maquinistas sobre el estado de algunos tramos de vía del sistema ferroviario nacional.