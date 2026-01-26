Renfe y Adif no concretan plazos para recuperar Rodalies

Los presidentes de Renfe y Adif no han concretado este lunes cuándo puede volver la normalidad al servicio de Rodalies de Cataluña tras la última incidencia que ha provocado dos parones completos de la circulación de trenes en dos horas, aunque han asegurado que estamos ante «el principio del fin».

Los responsables de la operadora de Renfe de Rodalies, Álvaro Fernández Heredia, y del gestor ferroviario Adif, Luis Pedro Marco, han dado detalles de la situación de la circulación de trenes en Cataluña en una rueda de prensa organizada en la sede del departamento de Territorio de la Generalitat.

Marco ha asegurado que «sería imprudente» avanzar en qué momento estará el servicio ferroviario totalmente recuperado, pero ha afirmado que tienen «las bases, la capacidad y la voluntad para terminar (con los problemas) de manera rápida».

«Es el principio del fin», ha subrayado, para señalar a continuación: «nos hemos puesto el buzo para trabajar y actuar de emergencia».