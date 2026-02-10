Repsol cree que Venezuela tiene que aumentar su producción de petróleo para prosperar

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado este martes que Venezuela tiene que aumentar «de forma importante» su producción de petróleo para garantizar su desarrollo económico y social, una tarea para la que ve fundamental que las empresas energéticas que ya operan allí inviertan en el país.

«Si hay que cambiar la situación del país acelerando la producción, generando ingresos fiscales para que puedan tener un desarrollo económico, es muy importante que los que estamos sobre el terreno y tenemos gente y activos invirtamos en Venezuela», ha dicho Imaz en el 23 Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte.

Desde su punto de vista, la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que se depuso Nicolás Maduro «ha abierto la puerta» a un país «mejor», que ahora necesita, en primer lugar, «estabilización económica y social».

Aquí Repsol juega «un papel importante», ha subrayado Imaz, que ha recordado que el 50 % del sistema eléctrico venezolano depende del gas que produce la multinacional española.

«En este contexto, en los últimos años, muchos sin cobrar ni un sólo dolar por ese gas, hemos mantenido la producción al mismo nivel para que el país no se caiga», ha apuntado el consejero delegado de Repsol, que considera que la energética es «ahora parte de la solución».

Además, ha concluido, Venezuela requiere ahora de un «desarrollo económico y social», y aquí los recursos que tiene «más en su mano son los hidrocarburos», de ahí que tenga que aumentar «de forma importante» la producción de petróleo.