Zapatero influyó en Repsol para un negocio de la trama, según la jueza que envió el caso a la AN

La jueza que envió el caso Plus Ultra a la Audiencia Nacional recogió mensajes de chat que apuntarían a la presunta influencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante «altos ejecutivos» de Repsol para que Danilo Diazgranados, implicado en la trama, obtuviera la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela.

No obstante, fuentes de Repsol niegan «de manera rotunda» cualquier relación comercial o de otro tipo con el venezolano Diazgranados, e insisten en que la energética opera «bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países».

En su auto de inhibición, fechado el pasado 23 de febrero, la juez de Madrid Esperanza Collazos se remite a un informe de los investigadores sobre el chat ‘DANILO-ESPAÑA’, con conversaciones detalladas de Diazgranados, «que mantiene una relación personal y económica con alguien denominado ‘Zorro’ o ‘Z’ o ‘ZZZZ'».

«Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción en los negocios»

Este «ha quedado identificado como José Luis Rodríguez Zapatero», continúa el documento, al que ha tenido acceso EFE.

En dicho chat «se ponen en evidencia» actos concretos a lo largo de varios años que «sugieren» la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por una «organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia».

Junto a ello, prosigue la magistrada, «consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción en los negocios».

Consultada por EFE, fuentes de la compañía niegan «de manera rotunda» cualquier tipo de relación comercial o de otro tipo con Diazgranados, y apelan a los «estrictos principios» bajos los que opera en todos los territorios en los que está presente.