Juan Santamaría, CEO de ACS: España parte de un momento fantástico para decidir el rumbo energético o de la IA

El consejero delegado de ACS, Juan Santamaría, ha asegurado que España parte «de un momento fantástico» para decidir en los próximos dos o tres años cuál va a ser su papel en el sector energético y su posición industrial en la IA, aunque ha advertido de que si pierde la oportunidad, «tendrá consecuencias a la larga».

Santamaría ha explicado durante la conferencia ‘España ante su futuro: Retos y Oportunidades’, celebrada en el CaixaForum Madrid, que el país debe definir su visión respecto al sector de los chips o su posición industrial y ha pedido unión ante los «grandes retos que vienen», porque «son de país».

ACS y el punto de partida de España

El ejecutivo de ACS ha apuntado que «el punto de partida de España es muy bueno por sus condiciones ‘macro’, pues es el país europeo con menos endeudamiento privado, tiene una deuda sobre el PIB normal en relación con otros países, fibra óptica por todos los lados, una industria energética que ha sido muy resiliente y una balanza comercial positiva».

Sin embargo, ha reconocido que «no todo es jauja» y que tanto España como Europa tienen problemas por el creciente gasto social o la dependencia energética, además de que su capacidad industrial española está por debajo de la de otros países, mientras que en investigación sobre la IA «vamos a la cola».

Pese a ello, ha puesto como ejemplo el cambio de ACS en el último lustro, en el que se ha transformado de una empresa de obra civil a una compañía con proyectos para construir fábricas para procesar materiales críticos o de centros de datos.

Ha destacado que su presencia global les permitió ir a las grandes tecnológicas y explicarles que ACS podía levantar esos centros de datos y, sobre todo, replicarlos por todo el mundo, «en vez de que las tecnológicas tuvieran que ir país por país buscando una compañía distinta que construyera sus fábricas».

«No estábamos en muchos de los sectores del futuro. No estábamos en energía, en industria, en metales críticos, en temas de IA. Teníamos que hacer algo», ha recalcado Santamaría, que ha reconocido que no sabían «nada» de esos sectores, pero ahora se centran en todos esas áreas como la energía nuclear modular o los semiconductores.

Atraer talento

Para ello, ha señalado que están invirtiendo «mucho» en atraer talento y en formarlo, porque «ahora ACS está en la cadena de valor de los metales críticos o en la biofarmacia, sin apartar la obra civil», y también porque están «cambiando cómo construir, porque si no las empresas tecnológicas nos pueden comer».

Ha incidido en que la IA es lo que actualmente impide que entremos en recesión «añadiendo un PIB enorme a la economía y está moviendo mercados, pero es muy asimétrica y crea una brecha social adicional».

Los países y las grandes empresas están generando tres tipos de IA: la producción de la infraestructura a través de los centros de datos; el desarrollo de modelos de IA, y la robótica, ha comentado Santamaría, que ha subrayado que China y Estados Unidos están a la delantera, en parte porque la observan «como un catalizador que va a cambiar el modelo productivo del país».

Por ello, el ejecutivo ha pedido tanto a España como a Europa definir su posición en este debate, porque tienen «una capacidad limitada» al no poder quemar la caja que sí gastan empresas como Anthropic o la intervención de China en sus empresas para impulsar su desarrollo.

El grupo de construcción e infraestructuras español ganó 950 millones de euros durante 2025, impulsado por su filial estadounidense Turner, con unos ingresos totales de 49.848 millones de euros.