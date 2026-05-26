El presidente de la patronal de fabricantes automovilísticos Anfac y presidente de Renault Group Iberia, Josep María Recasens será el nuevo CEO de Indra.

Indra nombra a Josep María Recasens como nuevo consejero delegado

El Consejo de Administración de la tecnológica Indra ha nombrado este martes a Josep María Recasens, hasta ahora responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault, como nuevo consejero delegado de la multinacional, con funciones ejecutivas, tras la dimisión de José Vicente de los Mozos.

La compañía tecnológica y de defensa ha explicado al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tanto la dimisión de De los Mozos como el nombramiento de Recasens surtirán efecto a partir del 17 de junio para permitir una «transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de sus responsabilidades».

El nombramiento de Recasens, presidente de la patronal de fabricantes automovilísticos Anfac, se produce dos meses después de que el Consejo de Administración nombrara a Ángel Simón nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, por lo que cierra así un periodo de reestructuración interna de la mano del Gobierno, proceso en el que se han visto en poco tiempo fuera de la tecnológica tanto Ángel Escribano como José Vicente de los Mozos.

Josep María Recasens, un estratega para Indra procedente del sector del automóvil

La designación de Josep María Recasens como consejero delegado de Indra inaugura un nuevo capítulo en la historia del gigante tecnológico español, que vuelve a optar por un perfil técnico anclado a la industria, con un probado bagaje en el sector automovilístico y contrastada capacidad de negociación a nivel internacional.

Considerado el ‘alma’ del nuevo vehículo eléctrico de la automovilística Renault, ‘Reca’ -como se le conoce en el mundo de la automoción- sucederá el próximo 17 de junio en el cargo a José Vicente de los Mozos, un histórico al que ya relevó al frente de la división del fabricante francés en España y Portugal, en un momento clave para la expansión industrial de Indra.

Un desafío que pilotará Recasens (Girona, 1976), que en el último año ha ido ganando fuerza en el centro de decisión de Renault, en Francia, primero sustituyendo a Luca de Meo como responsable ejecutivo de la filial de coches eléctricos Ampere, llamada a ser el centro del negocio del grupo.

Después, asumiendo las funciones de responsable de los productos y programas de Renault, que se sumaron a las que ya tenía como líder de la estrategia del fabricante francés.

Clave en la estrategia de Renault

Ingeniero con especialidad en organización industrial por la Universidad de Girona, máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña, y MBA por Esade Business School, Recasens era uno de los candidatos que sonaban con más fuerza para el puesto de consejero delegado de Indra.

Comenzó su carrera en 2002 al ingresar en el fabricante de automóviles Seat. Más tarde, ocupó diversos cargos dentro de la empresa, en las áreas de investigación y desarrollo, plan de producto o gestión de proyectos internacionales.

En julio de 2021 se incorporó al grupo Renault como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, reportando a De Meo, entonces consejero delegado de la firma. Allí contribuyó al despliegue del plan estratégico de la compañía ‘Renaulution’.

En enero de 2023 fue nombrado presidente y director general de Renault Group Iberia, tras la marcha de José Vicente de los Mozos después de cuatro décadas en las que hizo historia al ser el primer empleado de Renault en pasar de ser aprendiz a dirigir toda la estructura industrial y logística del grupo en el mundo.

Ese mismo año, el catalán asumió también las funciones de director de Operaciones de Ampere.

La voz de la automoción en España

En julio de 2024, Recasens fue nombrado presidente de la patronal de fabricantes automovilísticos Anfac por un periodo de dos años, un cargo que tiempo atrás también ocupó De los Mozos.

Aterrizó en Anfac en un momento convulso para la automoción en España, que se plasmó en la dimisión irrevocable de Wayne Griffiths (entonces CEO de Seat y Cupra) como presidente de la patronal por la «inacción del Gobierno en favor de la electrificación».

En este tiempo, ‘Reca’ ha apaciguado la relación de esta industria con la Administración, una sintonía que se plasma en el Plan España Auto 2030, presentado por el Ejecutivo el pasado diciembre para impulsar la oferta, la demanda, la competitividad, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad.

Ahora, la trayectoria profesional de Recasens vuelve a alinearse con la carrera de De los Mozos con su salto a Indra, una decisión que, pese a los rumores de los últimos días, ha sorprendido al sector.

En cualquier caso, quienes lo conocen coinciden en que el catalán está totalmente cualificado para este desafío, y destacan su capacidad negociadora y su buena relación con las instituciones, entre ellas el Ministerio de Industria.