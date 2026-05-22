La situación de Renault en España se enroca: tras los paros, los sindicatos amenazan con una huelga

Con lemas sindicales del siglo XIX o XX, como al grito de «Renault escucha la plantilla está en la lucha y la lucha es el único camino», para hacer frente una crisis del siglo XXI de la industria europea del automóvil asfixiada por la política medioambiental de la Unión Europea de la que China sabe sacarle partido con sus subvencionados conches eléctricos, los trabajadores de Renault han exigido este viernes, desde las puertas de las factorías en España, que la dirección de la empresa se siente a negociar de nuevo el convenio colectivo o convocarán huelga indefinida. Renault ya advirtió que de seguir en esa actitud España quedará fuera de la adjudicación de nuevos modelos lo que acarraría una pérdida de 6.000 puestos de trabajo.

Con unidad de acción, los cinco sindicatos sentados a la mesa de negociación -UGT, CCOO, Scp, CGT y CSIF- han logrado el respaldo de la plantilla en las concentraciones celebradas este viernes a las 13:00 horas durante el primero de los paros parciales convocado en todos los turnos y en todos los centros.

Los sindicatos amenazan a Renault España con una huelga indefinida si no se sienta a negociar y Renault Gruop advierte a los trabajadores del cierre de plantas si no firman el nuevo convenio colectivo

Todos los sindicatos convocantes no ceden, y en declaraciones a los periodistas en las concentraciones en Valladolid, han advertido a la empresa de que si no se sienta a negociar el martes 26 de mayo, iniciarían los trámites para una huelga general, que según ha precisado el secretario General de CCOO en Renault España, Sergio García, seria la primera huelga general en Renault en más de cuatro décadas.

El pasado 7 de mayo, en la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, la dirección de Renault España presentó su última oferta y, tras no alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, anunció que suspendía la adjudicación de vehículos a las fábricas españolas.