Rovi, más que duplica resultados

Laboratorios Rovi obtuvo un beneficio neto de 84,4 millones de euros en el primer semestre de 2026, más del doble o un 113 % más que un año antes, gracias al incremento de las ventas.

Así lo ha informado este jueves la empresa a la CNMV española en un comunicado en el que añade que los ingresos totales del periodo se situaron en 357 millones de euros, lo que representó un incremento del 13,2 % respecto a los 315,3 millones facturados en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos operativos alcanzaron los 344,2 millones de euros, un 9 % más que los 314,6 millones obtenidos un año antes, apoyados sobre todo en el negocio de fabricación a terceros («CDMO»), cuyas ventas aumentaron un 38 % hasta los 106,3 millones de euros.

Las ventas fuera de España aumentaron un 16 % frente al primer semestre de 2025 y alcanzaron los 201,5 millones, lo que representó casi un 60 % de estos ingresos, también impulsados por la fabricación a terceros (CDMO).

Rovi mantiene sus previsiones

Además, la empresa mantiene sus previsiones de ingresos operativos para el conjunto del ejercicio, que podrían aumentar hasta el 10 %, aunque reconoce que depende de «diversos factores cuya evolución sigue resultando difícil de anticipar con precisión».

Okedi (Risperidona ISM) continuó creciendo con fuerza y alcanzó unas ventas de 34 millones de euros, un 27 % más que en el primer semestre de 2025.

Las ventas de la división de heparinas -entre ellas las de bajo peso molecular (HBPM)- bajaron un 4 % interanual hasta los 130,1 millones de euros, principalmente por la menor contribución de las ventas internacionales de la bemiparina por los elevados niveles de inventario en manos de los socios.

El beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones o ebitda aumentó un 85 % hasta los 121,2 millones de euros, añade la empresa.

También destaca el reparto de un dividendo de 0,9594 euros por acción abonado el pasado 15 de julio, según el acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada un mes antes, el 17 de junio, que equivale, aproximadamente, al 35 % del beneficio neto consolidado del año 2025 atribuido a la sociedad dominante.

Punto de inflexión

El presidente y consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte Encina, ha asegurado que afrontan el presente ejercicio «como un punto de inflexión» en el que esperan retomar la senda del crecimiento, gracias a las «decisiones estratégicas» que han tomado en los últimos años.

Entre ellas menciona la adquisición de la planta de inyectables de Phoenix (Arizona, EE. UU.) y el fortalecimiento de alianzas con otras farmacéuticas como Bristol Myers Squibb y Roche, al tiempo que continuaron impulsando la división de fabricación para terceros mediante la ampliación de capacidad y la incorporación de nuevos servicios de mayor valor añadido, explica.