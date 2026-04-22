Ryanair adelanta el cierre de la facturación y entrega de equipaje

La aerolínea Ryanair anunció este miércoles que los servicios de facturación y entrega de equipaje en todos sus aeropuertos cerrarán 60 minutos antes de la salida programada del vuelo a partir del próximo 10 de noviembre, frente a los 40 minutos actuales.

La aerolínea irlandesa de bajo coste explicó hoy en un comunicado que la medida dará más tiempo para pasar los controles de seguridad y pasaporte, después de que en las últimas semanas un «reducido número» de pasajeros ha perdido su vuelo «al quedarse atrapados en estas colas».

Ryanair, líder en Europa por volumen de usuarios, advirtió en su página web de que los pasajeros que no realicen la facturación a tiempo podrían exponerse a que «se les deniegue el embarque sin derecho a reembolso».

La compañía radicada en Dublín precisó que sus clientes seguirán disponiendo de dos horas antes de la salida del vuelo para efectuar la facturación en línea, la única manera posible ahora tras la eliminación de las tarjetas físicas.

Ryanair quiere evitar así que los pasajeros pierdan su vuelo por los retrasos en los controles de seguridad y pasaportes de los aeropuertos

El director de mercadotécnica de Ryanair, Dara Brady, destacó en la nota que el «pequeño cambio de 20 minutos» permitirá «a ese 20 %» de sus viajeros que facturan equipaje «disponer de más tiempo para pasar los controles de seguridad y de pasaportes del aeropuerto y llegar a su puerta de embarque a tiempo».

Según han informado medios del Reino Unido, un número de pasajeros británicos experimentan últimamente retrasos y pérdidas de vuelos en aeropuertos de Europa debido a las nuevas normas fronterizas incluidas en el Sistema de Entrada/Salida (EES) de la Unión Europea (UE).

El ESS obliga a las personas procedentes de países externos a registrar sus huellas dactilares y tomarse una fotografía para entrar y salir del Espacio Schengen, que está compuesto por 29 países europeos, en su mayoría de la UE.

En un caso destacado por la prensa, más de 100 pasajeros de la aerolínea británica EasyJet sufrieron a principios de este mes retrasos en los controles del aeropuerto italiano de Milán y perdieron el vuelo de regreso a Mánchester.

Aunque el ESS entró en funcionamiento oficialmente en octubre de 2025, los países europeos adscritos han podido introducirlo de manera gradual hasta la fecha límite del pasado 10 de abril.