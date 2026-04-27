Ryanair se ‘pasa’ a Marruecos e Italia por las elevadas tasas de Aena en España

Ryanair ha confirmado que suprimirá este verano 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales en España, tal como había anunciado el pasado otoño a causa de las «elevadas» tasas aeroportuarias, con lo que elevará el recorte iniciado hace 18 meses en el país hasta un total de 3 millones asientos.

No obstante, seguirá creciendo en los principales aeropuertos de España, por lo que su capacidad total en España se mantendrá plana, mientras que incrementará su oferta en otras economías turísticas, como Marruecos (un 11 %) e Italia (un 9 %), «dado que esos países son significativamente más competitivos» que el nuestro, ha agregado en una rueda de prensa.

El ajuste de la capacidad en España de la compañía de bajo coste irlandesa se debe a las «elevadas» tasas de Aena que son «absolutamente poco competitivas», ha dicho Wilson.

El Gobierno español prefiere los dividendos de 834 millones de Aena que fomentar los aeropuertos regionales, denuncia Ryanair

En su opinión, el Gobierno español prefiere «embolsarse» un dividendo de 834 millones de euros procedente del gestor aeroportuario «sin hacer nada para frenar el colapso del tráfico» en los aeropuertos regionales, que siguen estando infrautilizados en casi un 70 % y continúan perdiendo rutas, turistas y puestos de trabajo.

El Gobierno «debe utilizar su participación del 51 % en Aena para reinvertir los beneficios de su monopolio en la reducción de tasas aeroportuarias y en incentivos en los aeropuertos regionales para impulsar el tráfico, en lugar de invertir en aeropuertos de Brasil y embolsarse dividendos extraordinarios», ha reclamado.

Si se introducen tasas aeroportuarias competitivas, Ryanair podría lograr un crecimiento del 40 % en España, añadiendo 33 nuevos aviones con base en el país, abriendo 5 nuevas bases regionales y aumentando el tráfico español hasta los 77 millones de pasajeros al año para 2031, ha subrayado.