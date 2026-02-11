Sacyr Agua se adjudica tres contratos de depuradoras por 84 millones

Sacyr Agua ha ganado tres nuevos contratos en España: la mejora de la EDAR de Huelva, la renovación de la explotación de la EDAR La Gavia (Madrid) y la construcción de la nueva EDAR del Valle de la Orotava (Tenerife) por un importe total de 84 millones de euros.

La Junta de Andalucía ha adjudicado a la UTE formada por Sacyr Ingeniería e Infraestructuras (40%), Sacyr Agua (40%) y UC10 (20%) la obra, adecuación y mejora de la EDAR de Huelva por un importe de 36,3 millones de euros y una duración de 27 meses. Esta planta está diseñada para dar servicio a una población estimada de 180.000 habitantes.

El contrato incluye la ampliación de la estación de bombeo, la reconversión de los reactores biológicos existentes, la ampliación de los elementos de la línea de fangos en una línea adicional y la renovación de equipos y conducciones, entre otras actuaciones. También el desdoblamiento del colector de impulsión, además del bombeo de cabecera y la conducción de impulsión que conduce el agua residual desde el bombeo hasta la EDAR.

La Gavia

Por su parte, el Canal de Isabel II ha adjudicado a Sacyr Agua el Lote 2 de la explotación y mantenimiento de la EDAR La Gavia (Madrid) por importe de 30,4 millones de euros durante un plazo de cuatro años. Esta planta está diseñada para tratar las aguas residuales de una población de más de 1,35 millones de habitantes.

La planta dispone de una capacidad de tratamiento medio de 2 m3/seg (172.800 m3/día) y trata las aguas residuales procedentes de los dos colectores de La Gavia (Gavia I y Gavia II) así como los excedentes de la depuradora de La China (Colector Sur).

La instalación cuenta con tratamiento terciario para convertir en agua regenerada la totalidad del agua depurada, lo que permite verter al río Manzanares agua de excelente calidad. Parte del agua se reutiliza para riego de zonas verdes y para el baldeo de calles.

La infraestructura cuenta con instalaciones para la producción de energía eléctrica verde a partir de los residuos líquidos generados por los ciudadanos, que tras el tratamiento son convertidos en biogás.

Valle de la Orotava (Tenerife)

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha adjudicado a la UTE formada por Sacyr Ingeniería y Sacyr Agua la construcción de la nueva EDAR Comarcal del Valle de la Orotava por un importe de 17,5 millones de euros en un plazo de 37 meses. Esta planta está diseñada para prestar servicio a una población superior a los 100.000 habitantes.

La nueva EDAR contará con un tratamiento secundario de 10.000 m³/día de capacidad

con tecnología de biorreactores de membranas (MBR) y tratamiento de fangos. El proyecto está diseñado con un pretratamiento para un caudal de 20.000 m³/día para que sea compatible para futuras ampliaciones.