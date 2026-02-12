Sacyr firma un acuerdo estratégico con Built para desarrollar proyectos de construcción en Australia

Sacyr y Built han firmado un acuerdo marco de colaboración para ejecutar conjuntamente proyectos de construcción en Australia. Esta unión combina la experiencia de Built en Australia con la capacidad técnica y el conocimiento global de Sacyr en todo tipo de infraestructuras.

Recientemente, la joint venture entre Sacyr y Built ha sido seleccionada como socio preferente (prefered alliance partner) para la construcción del nuevo hospital Peel Health Campus en Mandurah, cerca de Perth, en Australia Occidental. El nuevo hospital se construirá junto al actual y ofrecerá una instalación vanguardista de seis plantas con un incremento significativo de los servicios médicos para la región.

El equipo de Sacyr y Built está avanzando en el diseño y desarrollo junto con el Gobierno de Australia Occidental y se espera que la construcción comience a mediados de 2026.

Por su parte, Rafael Gómez del Río, director general de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, ha destacado sobre el acuerdo estratégico: «Built y Sacyr comparten la visión de construir infraestructuras más inteligentes y resilientes. Al combinar la capacidad global con la fortaleza local, nuestra alianza garantiza la certidumbre, la eficiencia y el valor a largo plazo para nuestros clientes y las comunidades».

Con una sólida experiencia en el sector, Built y Sacyr se asocian para impulsar el creciente desarrollo de infraestructuras en Australia, creando impacto positivo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Combinar fortalezas complementarias

Por otro lado, David Paterson, CEO de Construcción de Built, ha manifestado: «Sacyr aporta una profunda experiencia global en la ejecución de infraestructuras sociales a gran escala y acceso a cadenas de suministro internacionales. Combinado con la capacidad nacional y la construcción digital de Built, ofrecemos un enfoque de ejecución que proporciona certidumbre, escala y beneficio para la comunidad.»

“La cartera de proyectos de infraestructuras de Australia exige equipos capaces de gestionar su complejidad con confianza, combinando escala e innovación para asegurar su ejecución de manera eficiente y con los más altos estándares», ha añadido.

Hito estratégico

Por último, Sacyr se marcó entre sus objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2024-2027 aumentar su cartera de proyectos en países de habla inglesa.

La compañía, a través de su filial Sacyr Agua, inició su actividad en Australia en 2008 con la construcción y explotación de la desaladora de Binningup, Además, ha construido varios proyectos de tratamiento de agua y residuos; y, con este acuerdo, avanza en esta dirección y refuerza su sólida base de crecimiento.