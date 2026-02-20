Sacyr lanza su 8ª edición de iChallenges con un reto de automatización

Sacyr ha lanzado hoy la 8ª edición de Sacyr iChallenges, el programa de innovación abierta que conecta la compañía con startups, scaleups, centros tecnológicos, proveedores y organizaciones innovadoras a nivel global para co-crear soluciones a retos reales de negocio.

Por otro lado, esta nueva edición introduce un modelo más ágil, centrado en abordar retos individuales de forma secuencial. Este planteamiento permite acelerar la toma de decisiones, reforzar la colaboración con las unidades de negocio y facilitar la integración de las soluciones en los proyectos de Sacyr.

Por su parte, el primer reto, disponible en www.sacyrichallenges.com, busca identificar tecnologías listas para su implementación que contribuyan a mejorar la eficiencia y la seguridad de las carreteras mediante la automatización y la robótica.

“Sacyr iChallenges es un pilar clave de nuestra estrategia de innovación. Un programa vivo y dinámico que integra innovación, tecnología y colaboración con el ecosistema global para desarrollar infraestructuras más sostenibles, resilientes y eficientes, e impactar positivamente en las comunidades donde operamos”, señala Patricia Martínez, directora general de Sostenibilidad, Medio Ambiente e Innovación de Sacyr.

Cómo se desarrollará la edición 2026

Tras siete ediciones, más de 1.700 propuestas evaluadas y múltiples proyectos piloto impulsados junto a innovadores de todo el mundo, Sacyr iChallenges inicia una nueva etapa.

Hasta el 17 de abril, innovadores del ecosistema global podrán presentar sus propuestas vinculadas al reto lanzado. Una vez concluido el periodo de propuestas, Sacyr evaluará las soluciones orientadas a reforzar la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras de carreteras mediante tecnologías de automatización y de robotización.

Por otro lado, en mayo, las iniciativas preseleccionadas participarán en sesiones individuales con los equipos de la compañía a fin de profundizar en las propuestas y evaluar su potencial aplicación en entornos operativos reales. El proceso culminará con la selección final de las soluciones más destacadas.

Objetivos del reto

Con este reto, Sacyr busca socios que aporten soluciones basadas en sensores, robótica, drones y equipos inteligentes aplicables al diseño, operación y mantenimiento de carreteras, puentes y túneles, así como en la detección y gestión de incidentes.

Asimismo, persigue impactar en la seguridad de las infraestructuras, optimizar la gestión de las carreteras, mejorar la sostenibilidad y la capacidad de respuesta.

Quién puede participar

Sacyr invita a presentar propuestas a startups, scaleups, empresas consolidadas, líderes tecnológicos, centros de investigación, proveedores y organizaciones de su cadena de valor a nivel global. Los participantes seleccionados colaborarán con los equipos técnicos y de negocio de Sacyr, con el objetivo de llegar a desarrollar proyectos piloto en entornos operativos reales, y con potencial para establecer alianzas a largo plazo centradas en la sostenibilidad y el impacto positivo.