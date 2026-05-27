Indra suministrará a Nav Canada el sistema para integrar los drones al sistema canadiense

NAV CANADA, proveedor de servicios de navegación aérea de Canadá, e Indra Group han firmado un acuerdo en el marco del Airspace World 2026, el principal evento global del sector de la gestión del tráfico aéreo celebrado en Lisboa, para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Información de Vuelo para Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS Flight Information Management System, rFIMS), la plataforma digital central que constituirá el núcleo del futuro marco canadiense para la integración segura de drones en su espacio aéreo. El proyecto supone un paso decisivo en la evolución de la gestión del tráfico aéreo, facilitando la convivencia segura entre aeronaves tripuladas y no tripuladas.

La solución de Indra Group proporcionará los servicios digitales y las interfaces necesarias para conectar a NAV CANADA con el ecosistema de proveedores de servicios de gestión de tráfico de drones que operarán en el país. La plataforma permitirá compartir información crítica, coordinar operaciones y ofrecer una visión común del espacio aéreo, sentando las bases para permitir un crecimiento seguro y sostenible de las operaciones de drones en Canadá.

Basado en tecnologías desarrolladas por Indra Group en el marco de los programas europeos SESAR 3 Joint Undertaking y desplegadas ya en iniciativas pioneras de integración de drones en España, el sistema permitirá supervisar operaciones, verificar el cumplimiento de los planes de vuelo, facilitar el intercambio seguro de información entre actores y proporcionar una elevada conciencia situacional para todos los participantes del ecosistema.

Indra Group desplegará la tecnología de forma progresiva

Indra Group desplegará la tecnología de forma progresiva, con unas capacidades iniciales previstas para entrar en operación en 2029, que incluirán servicios esenciales de gestión de vuelo, supervisión y conectividad. A partir de ahí, evolucionará hacia funcionalidades más avanzadas, incorporando capacidades de inteligencia operativa y gestión táctica de conflictos para reforzar la seguridad y eficiencia del espacio aéreo.

“Un estudio reciente de NAV CANADA ha indicado que se prevé un crecimiento exponencial del sector de los drones en Canadá, por lo que es una importante oportunidad económica que solo podrá materializarse si se cuenta con la infraestructura digital adecuada. El acuerdo firmado hoy con Indra Group demuestra nuestro compromiso con el impulso de este crecimiento y con la integración segura de los drones en el espacio aéreo canadiense», afirmó David Sheppard, vicepresidente y director de Tecnología e Información de NAV CANADA.

“Este nuevo acuerdo consolida nuestra estrecha colaboración con NAV CANADA y la proyecta hacia uno de los grandes retos del futuro de la aviación, como la integración segura y eficiente de drones en el espacio aéreo. Estamos orgullosos de acompañar a NAV CANADA en la construcción de un ecosistema en el que aeronaves tripuladas y no tripuladas puedan operar de forma coordinada, contribuyendo a la transformación de la gestión del tráfico aéreo en Canadá y reforzando, al mismo tiempo, nuestra posición como socio tecnológico de referencia en Norteamérica”, ha destacado Víctor Martínez, director general de ATM de Indra Group.

Colaboración estratégica en Canadá

Indra Group es un socio tecnológico clave de NAV CANADA en el ámbito de la modernización del tráfico aéreo. En los últimos años, la compañía ha reforzado su presencia en Canadá con el suministro de soluciones avanzadas de simulación para la formación de profesionales ATM, así como con su participación en iniciativas internacionales de innovación como la colaboración iTEC, consolidando una relación estratégica en la transformación digital del sistema de gestión del tráfico aéreo del país.

Este nuevo proyecto, además de reforzar la relación con el proveedor de servicios de navegación aérea canadiense, supone un avance significativo en el posicionamiento de Indra Group como uno de los socios tecnológicos de referencia en la convergencia entre ATM y UTM. La compañía cuenta con una oferta integral para la gestión de operaciones de drones y ha reforzado recientemente sus capacidades mediante la adquisición de los activos de GuardianUTM, ampliando su portfolio de soluciones para U-space y gestión de tráfico no tripulado.