La Fundación Real Madrid presenta su campus de verano en Alhama de Murcia

La Fundación Real Madrid ha presentado en Alhama de Murcia su campus de verano, que llegará por primera vez al municipio con una propuesta dirigida a más de un centenar de menores y contará con el apoyo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y El Pozo Alimentación , reafirmando un compromiso conjunto con el deporte y la educación.

El acto de presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez; el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Real Madrid, Félix González; el director de Comunicación de El Pozo Alimentación, José Ángel Cerón; y el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, quienes han puesto en valor la importancia de acercar el entrenamiento educativo a los municipios y favorecer el acceso de los más jóvenes a este tipo de programas.

La cita tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en el campo municipal “José Kubala” y está diseñada para ofrecer a los niños y niñas una experiencia formativa basada en la metodología de la Fundación Real Madrid, que combina el aprendizaje del fútbol con la transmisión de principios como el respeto, el trabajo en equipo, la motivación y la autonomía.

Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una semana en equipo para descubrir y compartir las cualidades de este programa. La iniciativa lleva más de 15 años organizada durante el periodo estival y está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 15 años.

Durante la presentación, la alcaldesa de Alhama de Murcia ha destacado la relevancia del proyecto para el municipio y ha señalado que “la llegada de este campus permite acercar a los niños y niñas de Alhama la tecnificación y los valores de uno de los mejores clubes del mundo”, dentro de la estrategia municipal para impulsar el deporte base.

Rosa Sánchez ha agradecido la colaboración de El Pozo Alimentación y ha subrayado que “cuando instituciones y empresas trabajan juntas, el resultado revierte directamente en la salud, la formación y el bienestar de los menores”.

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento acometerá “una transformación prácticamente integral de las instalaciones” ya que trabaja en las obras de ampliación con dos nuevos campos de fútbol 7 y 5 para responder al crecimiento de este deporte en el municipio.

Por su parte, Félix González ha puesto el acento en el carácter educativo del programa: “A través de estos campus queremos que los participantes disfruten del fútbol y vivan una experiencia que les ayude a crecer como personas, aprendiendo valores que los acompañarán toda la vida”.

Desde El Pozo Alimentación, Pablo Olivares ha valorado su implicación en este tipo de iniciativas: “Estamos especialmente ilusionados con este importante proyecto, que representa una excelente oportunidad para contribuir al desarrollo de unos hábitos saludables entre los jóvenes a través del deporte. Esta iniciativa refleja valores que forman parte esencial de nuestro día a día y que, a través de esta colaboración, podemos

seguir promoviendo entre las nuevas generaciones”.

Gracias a la cooperación entre instituciones y entidades como la Fundación Real Madrid y El Pozo Alimentación, Alhama de Murcia suma una propuesta que une deporte, educación y compromiso social, ofreciendo a los participantes una experiencia enriquecedora durante el verano.

Las inscripciones e información ya están disponibles en la web oficial de Campus Experience de la Fundación Real Madrid:

Castellano: https://campusexperiencermf.com/institucionales-alhama-de-murcia/

Inglés: https://campusexperiencermf.com/en/institucionales-alhama-murcia/