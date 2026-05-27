Iberdrola pone en marcha en Extremadura la mayor batería energética del país

La empresa Iberdrola ha inaugurado este miércoles en el complejo fotovoltaico Campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres, la mayor batería de almacenamiento energético de España, con una potencia de 58 megavatios (MW) y una capacidad de 120 megavatios hora (MWh).

La infraestructura, ubicada en el término municipal de Belvís de Monroy, está asociada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II e incorpora dos módulos de baterías de ion litio LFP de unos 60 MWh cada uno.

La instalación permitirá almacenar parte de la energía solar generada y desplazar su uso a otros momentos de mayor necesidad para el sistema eléctrico, además de mejorar la integración de energías renovables.

Durante el acto de inauguración, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha señalado que proyectos como el de Campo Arañuelo son «pioneros» en el sector energético español y permiten que «la electrificación avance con firmeza».

Iberdrola concentra la mayor parte del almacenamiento con baterías actualmente operativo en España

Ruiz-Tagle ha destacado además la apuesta de la compañía por el almacenamiento energético y ha indicado que Iberdrola concentra la mayor parte del almacenamiento con baterías actualmente operativo en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Al acto han asistido la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, así como alcaldes y representantes institucionales de la comarca.

La consejera extremeña ha señalado que esta nueva infraestructura es una «inversión de primer nivel que demuestra que Extremadura se está consolidando como un polo energético combinando capacidad de generación, innovación y estabilidad para el sistema eléctrico».

Morán ha indicado que el almacenamiento energético puede ser un motor que permita a la región aprovechar su enorme potencial como líder en energía fotovoltaica. Asimismo, ha incidido en que «la transición energética debe generar desarrollo industrial, empleo y oportunidades para el territorio».

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha señalado que esta infraestructura «no es únicamente una nueva instalación energética, sino una demostración de hacia dónde avanza el sistema energético del siglo XXI», y ha destacado el papel estratégico del almacenamiento para garantizar un modelo energético «más flexible, más inteligente y más eficiente».

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables incluida en el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA).

Campo Arañuelo ya acogió en 2021 el proyecto Arañuelo III, considerado por Iberdrola como el primer proyecto fotovoltaico de España que incorporó una batería de almacenamiento energético, con 3 MW y 9 MWh.

La inauguración coincide además con la celebración del 125 aniversario de Iberdrola, conmemoración que la compañía desarrolla durante 2026 mediante distintas actividades institucionales y culturales.