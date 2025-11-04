Telefónica solo considerará una ampliación de capital si cierra una adquisición relevante

Telefónica solo considerará la posibilidad de acometer una ampliación de capital en el caso de cerrar una operación de fusión o adquisición relevante, ha indicado el presidente de la operadora, Marc Murtra, durante la presentación ante analistas del nuevo plan estratégico.

Murtra ha explicado que el nuevo plan estratégico diseñado para el operador no contempla ningún proceso de consolidación, aunque cualquier acuerdo de fusión o adquisición estaría «por encima».

Según Murtra, en Telefónica se está en «conversaciones continuas» para estudiar operaciones de este tipo pero solo circunscritas a sus cuatro mercados principales (España, Reino Unido, Alemania y Brasil).

Dicho esto, ha dejado claro que solo se producirá una operación de consolidación si se cierra en unas condiciones adecuadas para el operador.

Así, ha puesto sobre la mesa tres condiciones para una operación de este tipo: que ésta conlleve unas adecuadas sinergias (ahorro) de costes y infraestructuras de redes de telecomunicaciones para la compañía; que el precio sea óptimo; y que las condiciones que impongan los organismos reguladores del mercado para esta hipotética operación (remedios) sean «aceptables».

El plan estratégico de Telefónica eleva sus previsiones de ingresos

En este contexto, ha expresado su confianza en que el organismo regulador del mercado no imponga en el futuro la condición de que se cree un cuarto operador en el mercado si se producen operaciones de fusión, como ha ocurrido en el pasado.

En España, cuando se materializó la fusión entre Orange y MásMóvil, el organismo regulador del mercado europeo favoreció, con las condiciones que impuso, la creación de un cuarto operador, que en este caso fue Digi.

Sin citar ejemplos, Murtra dijo que, si «cualquier remedio potencial» que se imponga en un futuro pasa por «crear un cuarto jugador» en el mercado, «estaríamos en el punto de partida».

Los operadores se quejan de que existen una pluralidad de operadores en Europa, a diferencia de EEUU y China, donde únicamente existen tres, y han reclamado al organismo regulador del mercado más flexibilidad para este tipo de operaciones.

El plan estratégico de Telefónica presentado este martes eleva sus previsiones de ingresos y ebitda (beneficio bruto de explotación) hasta 2030, en un contexto de recorte del dividendo a la mitad para 2026, mientras dejan en el aire los de 2027 y 2028 en función de su flujo de caja libre.