Telefónica, UGT y CCOO firman su primer marco social para todas las empresas del grupo

Telefónica y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un acuerdo para unificar los derechos y compromisos de la plantilla en todas las empresas del grupo, lo que constituye el primer marco social común para la compañía, según han informado ambas partes.

Este pacto garantiza la igualdad, cohesión, estabilidad en el empleo y desarrollo profesional de la plantilla, con independencia del convenio o sociedad de origen, en un contexto de profundos cambios tecnológicos y organizativos, según han informado fuentes de UGT.

Este acuerdo representa un instrumento estratégico de estabilidad, cohesión y progreso y está directamente vinculado al nuevo plan estratégico, que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, presentará el 4 de noviembre, según UGT, que asegura que este pacto se promovió por el sindicato en septiembre.

Telefónica, por su parte, considera que este acuerdo reafirma su compromiso con el trabajo continuo junto a los representantes de los trabajadores y pone en valor los consensos alcanzados en cada una de sus empresas, según fuentes de la compañía.

Telefónica rebelará su nuevo plan estratégico

La operadora considera que, con este acuerdo, se refuerza su apuesta por la retención de talento crítico y la formación como ejes fundamentales para impulsar la innovación, la empleabilidad y el liderazgo europeo en tecnología.

Según UGT, el Marco Social incluye compromisos como que en cualquier medida organizativa que implique revisión de plantillas se priorice la voluntariedad; que se fomente la creación de centros regionales y el desarrollo profesional en diferentes zonas del país; o la creación de un Observatorio de Inteligencia Artificial y Empleo para analizar el impacto de la automatización.

Además, se contempla impulsar la contratación de jóvenes y la movilidad interna en todo el Grupo, garantizar un modelo híbrido que combine presencialidad y teletrabajo, que se promueva la recualificación profesional y que se refuerce la cultura del respeto entre otras.

Este acuerdo se ha producido dos semanas antes de que Telefónica desvele su nuevo plan estratégico que sustituirá al que había elaborado el anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, y que está en vigor.