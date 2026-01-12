Thiess, filial de ACS, amplía seis años el contrato de Mount Pleasant en Australia

El proveedor global de servicios mineros Thiess, filial de ACS, ha firmado un contrato de seis años con MACH Energy para la operación de Mount Pleasant, situada en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, Australia.

Este nuevo acuerdo, que amplía la colaboración actual, estará vigente hasta finales de 2031 e incluye un alcance de trabajo más amplio. En virtud del contrato, Thiess continuará ofreciendo servicios mineros integrales en Mount Pleasant, que abarcan planificación e ingeniería de mina, perforación y voladura, carga y transporte, manipulación del mineral extraído, gestión y mantenimiento de activos, así como rehabilitación progresiva, todo ello para respaldar la expansión de la mina.

Por su parte, Michael Wright, Executive Chair y CEO de Thiess, destacó que el contrato refleja la solidez de la relación de larga duración entre ambas compañías:

“Estamos muy satisfechos de continuar nuestra colaboración con MACH Energy, que comenzó con la puesta en marcha de la mina. Desde 2017, nuestro equipo ha alcanzado de forma constante los objetivos de producción y ha logrado excelentes resultados en seguridad, impulsando la productividad y la eficiencia de costes, y manteniendo nuestro compromiso con la comunidad local y la sostenibilidad.

En línea con los objetivos de nuestro cliente, seguimos centrados en impulsar nuevas mejoras en productividad mediante una flota ampliada, infraestructuras mejoradas y tecnología innovadora”.

Por último, a medida que crecen las operaciones de Mount Pleasant, Thiess ampliará sus servicios manteniendo las operaciones existentes, con un enfoque firme en las personas, la tecnología y las prácticas mineras sostenibles para incrementar la producción.