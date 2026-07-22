ACS construirá un parque eólico de 179 MW en Australia Occidental

El grupo ACS, a través de su filial australiana CIMIC, se ha seleccionado por Neoen y Envision para construir el parque eólico de Narrogin, de 179 MW, en Australia Occidental.

Ubicado aproximadamente a 200 km al suroeste de Perth, cerca de las localidades de Narrogin y Williams, el parque contará con 23 aerogeneradores de 7,8 MW de Envision Energy y la infraestructura energética asociada, según ha señalado en un comunicado.

Está previsto que las obras comiencen este trimestre.

El proyecto se llevará a cabo a través de las empresas UGL y CPB Contractors, pertenecientes al grupo CIMIC, y tiene como objetivo apoyar la transición energética del estado y la creciente demanda de energía fiable y con bajas emisiones.

UGL y CPB Contractors suministrarán a Neoen todos los componentes auxiliares del proyecto. Los trabajos incluyen el diseño, suministro e instalación de caminos de acceso, plataformas, cimentaciones para las turbinas, circuitos colectores y una subestación de alta tensión.

Ambas compañías de ACS también prestarán apoyo a Envision Energy en su ámbito de trabajo, que abarca el transporte e instalación de las turbinas eólicas y la logística asociada al proyecto.

Según ha subrayado el CEO de ACS y presidente ejecutivo de CIMIC, Juan Santamaría, este parque eólico impulsará la transición de Australia Occidental hacia energías más limpias, contribuyendo a la seguridad energética a largo plazo.

UGL cuenta con una sólida trayectoria trabajando con Neoen en Australia, participando en la ejecución de proyectos como las baterías Western Downs, Collie y Muchea de Neoen.