Tubos Reunidos vuelve a mejorar su oferta para incentivar las salidas voluntarias en el ERE

La empresa Tubos Reunidos ha vuelto a mejorar su oferta en la cuarta reunión sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), para «minimizar aún más el impacto social» de los 301 despidos, a través de prejubilaciones desde los 59 años y con mayores indemnizaciones para quienes se vayan voluntariamente.

Este jueves se ha celebrado en Bilbao una nueva reunión entre los representantes de la compañía y de los trabajadores para negociar el ERE, que inicialmente plantea 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran.

Los sindicatos han criticado el traslado de la reunión desde Amurrio hasta la capital vizcaína, algo que la empresa ha justificado «por motivos de seguridad debido a las últimas situaciones vividas» en la planta alavesa, donde los trabajadores han protestado en la entrada en cada reunión, al igual que han hecho hoy ante el Palacio Euskalduna.

En la anterior reunión del lunes Tubos Reunidos mejoró su oferta inicial y este jueves ha incluido nuevas mejoras. Así, la posibilidad de prejubilarse se adelanta un año, a los 59. Desde esa edad y hasta los 63 años se cobraría el 65 % del salario bruto, mientras que desde los 63 en adelante se mantienen las indemnizaciones de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

Tubos Reunidos perdió el año pasado 71,3 millones de euros

A los empleados fijos menores de 59 años que acepten bajas voluntarias se les daría una indemnización de 38 días por año trabajado (antes eran 30) con un máximo de 24 mensualidades (antes 18) y 1.500 euros adicionales por año trabajado con un tope de 10 años para quienes acepten antes de que termine el periodo de consultas (lo hace el día 9).

En el caso de los trabajadores eventuales afectados por el ERE -87 de los 301- se les daría una indemnización de 30 días (antes 28) por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

Esta oferta forma parte del plan de viabilidad de la compañía que, además de recoger una reducción de costes, también contempla un mayor impulso a la diversificación comercial y una reestructuración de la deuda.

Tubos Reunidos perdió el año pasado 71,3 millones de euros. La compañía arrastra además una deuda de 263,2 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones, más los intereses, que le prestó la SEPI en 2021.

La dirección ha asegurado tras el encuentro que es crucial que el acuerdo laboral se lleve a cabo en las próximas semanas para evitar que la compañía se vea obligada a recurrir a otras medidas.