Turner, filial de ACS, construirá un rascacielos en Nueva York y reforzará la seguridad pública en Misuri

Turner Construction Company, filial del Grupo ACS, se ha adjudicado la construcción de una emblemática torre de oficinas comerciales de 46 plantas en el 343 de Madison Avenue, en el centro de Manhattan. Desarrollado por BXP y diseñado por Kohn Pedersen Fox (KPF), el proyecto incluirá una entrada subterránea al transporte público que dará servicio a la Grand Central Terminal, mejorando aún más la conectividad en uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York.

La torre de 86.200 metros cuadrados ha sido meticulosamente diseñada para minimizar su impacto en la luz y el aire en esta zona densamente urbanizada. La estructura contará con retranqueos estratégicos para crear un atractivo visual e incorporar espacios verdes, reforzando su conexión con el entorno urbano circundante. Como reflejo de su compromiso con la sostenibilidad, el proyecto aspira a obtener la certificación LEED Platino del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos.

«Es un honor para nosotros contribuir a un proyecto que no solo mejora el emblemático skyline de la ciudad de Nueva York, sino que también mejora el acceso al transporte público», afirmó Luigi Morfea, director de construcción de Turner Construction Company. «Nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad del público y de nuestros trabajadores durante todo el proceso de construcción. Estamos deseando colaborar con BXP, KPF y nuestros socios comerciales para hacer realidad esta visión».

La filial de ACS también se ha adjudicado la construcción de tres estaciones de bomberos en Independence, Misuri

Adicionalmente, Turner se ha adjudicado la construcción de tres estaciones de bomberos en Independence, Misuri. Este proyecto en las estaciones 5, 8 y 11 supone una inversión clave para la infraestructura de seguridad de la ciudad y contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, garantizando instalaciones resilientes y eficientes para los equipos de primera respuesta y la comunidad durante las próximas décadas.