Turner, filial de ACS, inicia la construcción del Laboratorio de Salud Pública de Nueva York

Turner, filial de ACS, inicia la construcción del Laboratorio de Salud Pública de Nueva York. La construcción del laboratorio de salud pública de última generación, con un coste previsto de 1.700 millones de dólares, ya está oficialmente en marcha y transformará la capacidad de Nueva York para detectar, prevenir y responder a las amenazas emergentes para la salud pública. La construcción se está llevando a cabo mediante un contrato de diseño y construcción liderado por la empresa conjunta de Gilbane Building Company y Turner Construction Company, con HOK como socio de diseño.

Las nuevas instalaciones, de 663.000 pies cuadrados y cinco plantas, consolidarán el Wadsworth Center, el laboratorio de salud pública estatal más grande y diverso de Estados Unidos, bajo un mismo techo, lo que ampliará significativamente la capacidad de Nueva York para responder a los retos de salud pública, apoyar a la próxima generación de científicos y fomentar la colaboración con socios de todo el país. El funcionamiento completo comenzará en 2030.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y HOCHTIEF: «Este proyecto pone de relieve la importancia estratégica del sector sanitario y biofarmacéutico para HOCHTIEF y el Grupo ACS. Se basan directamente en nuestra experiencia global en instalaciones complejas y de alta tecnología y nos posicionan como un socio fiable para las autoridades públicas que buscan una infraestructura sanitaria resistente y preparada para el futuro».

El laboratorio dará cabida a casi 800 empleados y se está diseñando para adaptarse a las necesidades cambiantes a lo largo de su vida útil, con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad.