Un cable suelto en la vía recién arreglada en Adamuz detiene a un AVE Madrid-Sevilla

Apenas unas horas después de su puesta en funcionamiento tras un mes de obras en las vías del tren a su paso por el lugar del trágico accidente de Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos, una advertencia de un maquinista sobre un cable suelto ha obligado a detenerse un AVE que cubría la línea Madrid Sevilla.

Como siempre, fuentes de Adif han restado importancia a la incidencia. Según ha declarado el gestor público de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puenete a EFE, tras la advertencia del maquinista sobre el cable, los técnicos de la compañía han comprobado en el mismo lugar que se trata de un cable que no está en servicio y pudo quedar suelto después de una reparación, pero no tiene relación con los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz.

Un maquinista del AVE Madrid Sevilla detiene el tren tras encontrase en Amaduz, Córdoba, con cable tirado en la vía

El aviso se ha producido sobre las 10:20 de la mañana por el maquinista del AVE que circulaba en ese momento hacia Sevilla. Mantenimiento de Adif ha acudido al lugar y ha confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afecta a la circulación.

Una vez comprobado este extremo, el tren ha reanudado la marcha hacia la capital andaluza y esta noche los técnicos de Adif cortarán el cable para evitar que pueda hacer dudar a otros maquinistas.

Tras esta parada técnica, en la zona del accidente se está circulando con normalidad desde esta mañana, según las mismas fuentes.

La infraestructura en Adamuz en teoría ha quedado reparada y ha pasado las pruebas correspondientes por Adif antes de su puesta en servicio, añaden desde el gestor público. Lo del cable suelto debe ser que se pasó por alto.