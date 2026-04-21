La CNMC tiene abierto por el apagón del 28-A un expediente por infracción muy grave a Red Eléctrica, filial de Redeia, una compañía colonizada por cargos políticos afines a Sánchez, con la exministra Corredor de presidenta y la exministra de Exteriores González Laya de consejera por la Sepi.

Un juzgado mercantil investigará demanda de Iberdrola a REE y Redeia por el apagón de 2025

Un juzgado mercantil investigará el apagón del 28 de abril de 2025 tras la demanda presentada por Iberdrola por presuntos actos de competencia desleal después de que, según la compañía, Red Eléctrica de España y Redeia, ambas presidida por la exministra socialista de Vivienda de Zapatero Beatriz Corredor, le atribuyeran públicamente la responsabilidad del apagón.

En un auto fechado este martes al que ha tenido acceso Efe, el juzgado nº 15 rechaza los argumentos de REE y Redeia, que sostenían que el evento debía dirimirlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o, en su caso, la jurisdicción contencioso administrativa.

De este modo, el juzgado confirma que será la jurisdicción civil, a la que pertenece la materia mercantil, la competente para conocer de la demanda presentada por Iberdrola España, al entender que se trata de un procedimiento que «no es técnico ni civil, sino estrictamente mercantil».

El juzgado desestima los argumentos de las demandadas, que sostenían que el conflicto debía ventilarse ante la CNMC y, en su caso, la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Iberdrola ejercita una acción de denigración al amparo de la Ley de Competencia Desleal

En su auto, el magistrado destaca que Iberdrola ejercita una acción de denigración al amparo de la Ley de Competencia Desleal, centrada en declaraciones públicas e informaciones difundidas por REE y Redeia que habrían perjudicado su reputación en el mercado.

Según sostenía Iberdrola, dichas actuaciones le atribuían la responsabilidad del apagón al señalar al supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz, lo que habría ocasionado un descrédito empresarial.

La demanda menciona «varias declaraciones públicas efectuadas por la presidenta de Redeia y del consejo de administración de Redeia Corporación -Beatriz Corredor- y su consejero delegado -Roberto García Merino-«, que la compañía considera actos de denigración, según indica el auto.

En concreto, la eléctrica sostiene que «REE y Redeia han menoscabado el crédito de Iberdrola en el mercado con sus declaraciones e informaciones falsas, inexactas e impertinentes sobre que el origen o causa principal del apagón se encontró en un mal funcionamiento de la planta Núñez de Balboa», señala el auto.

La denigración, según sostiene Iberdrola, consiste en que tanto en un informe de REE del 18 de junio de 2025 como en las declaraciones públicas efectuadas por la presidenta y el consejero delegado de Redeia sostienen que «el detonante del colapso de la red eléctrica de España por el cero de fue una oscilación de 0,6 Hz en una planta fotovoltaica sita en la provincia de Badajoz».

Pese a la anonimización del informe, «podía identificarse y así fue identificada por la prensa como la planta fotovoltáica Núñez de Balboa en la localidad de Usagre (Badajoz), la segunda más grande de Europa tras la Francisco Pizarro, también en Extremadura, explotadas ambas por Iberdrola».

Corredor defiende la actuación de Red Eléctrica

En su demanda, Iberdrola recuerda que el pasado 11 de septiembre, durante su comparecencia en el Senado, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema e insistió en el incumplimiento de los grupos convencionales en el incidente.

«La causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva», dijo la presidenta de REE, en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas.

El auto, que puede recurrirse, subraya que el objeto del litigio no es determinar las causas técnicas del apagón ni depurar responsabilidades en el mismo, sino analizar si existió un ilícito concurrencial por denigración.